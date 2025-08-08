Χανιά:Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας ζωντανά σε live streaming – Υπό το φως της Πανσελήνου του Αυγούστου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η κορύφωση των Γιορτών Ρόκκας 2025 πλησιάζει! Το Σάββατο 9 Αυγούστου, η επιβλητική Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας επιστρέφει για να γεμίσει τον ουρανό με μουσική, σε μια ανεπανάληπτη συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω live streaming, το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 21:00. Συντονιστείτε – και δείτε τη Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας όπου κι αν βρίσκεστε!

Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Κισσάμου και λουσμένοι από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, δεκάδες μουσικοί και ο μαέστρος Luca Gliozzi θα προσφέρουν ένα μοναδικό συμφωνικό ταξίδι, στον φυσικό «καθρέφτη» του Αρχαιολογικού Χώρου Ρόκκας.

Το ρεπερτόριο σε μουσική διεύθυνση Luca Gliozzi περιλαμβάνει έργα των Βέρντι, Στενχάμαρ και Ντβόρζακ. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Έλληνας πιανίστας Κωνσταντίνος Παπαδάκης θα ερμηνεύσει ως σολίστ το Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1 του Μίκη Θεοδωράκη, ένα έργο με ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σουηδία, που αποκτά νέο νόημα μέσα από αυτή τη διαπολιτισμική μουσική συνάντηση, και ειδικά το 2025 Έτος Μίκη Θεοδωράκη.

Στην κορύφωση της βραδιάς θα παρουσιαστεί η Συμφωνία αρ. 9 σε μι ελάσσονα, έργο 95 “Από τον Νέο Κόσμο” του Αντονίν Ντβόρζακ. Ένα αριστούργημα συνθετικής ώσμωσης που συνδυάζει την ευρωπαϊκή συμφωνική φόρμα με τις αμερικανικές μουσικές παραδόσεις, ενώ μεταφέρει προσωπικά συναισθήματα του Ντβόρζακ (νόστος, θαυμασμός για τον Νέο Κόσμο). Καθιερώθηκε ως σύμβολο του πολιτιστικού διαλόγου Ανατολής-Δύσης και παλιού-νέου κόσμου.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας δεν είναι απλώς ένα μουσικό σύνολο. Είναι μια ζωντανή γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην ενδοχώρα της Κρήτης και τον κόσμο. Ένα σύμβολο εξωστρέφειας και υψηλής αισθητικής, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής να ενώνει, να θεραπεύει και να εμπνέει.

Για όσους δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία, μην ανησυχείτε. Συντονιστείτε και ζήστε το μεγαλείο της Συμφωνικής Ορχήστρας, εκεί που η φύση και η μουσική συναντιούνται στο φως του φεγγαριού (live streaming)

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΚΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΣ Η ΑΝΤΩΝΟΥΣΑ

Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, Ρόκκα

Δωρεάν Είσοδος

Ώρα: 21:00

🔗 Live streaming ΕΔΩ

