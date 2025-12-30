ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δήμος Ηρακλείου:Αυτό είναι το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτό είναι το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό:

Αντιδήμαρχοι:
• Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τάσος Τσατσάκης
• Διοίκησης & Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης

• Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης
• Τεχνικών Έργων & Πρασίνου, Δημήτρης Σπυριδάκης
• Καθαριότητας, Γιώργος Τσαγκαράκης

• Κοινωνικής Μέριμνας, Στέλα Αρχοντάκη
• Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη

• Παιδείας & Νέας Γενιάς, Αντώνης Περισυνάκης

• Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός
• Καθημερινότητας και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γιάννα Καλονάκη
• Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη

• Άθλησης & Αθλητισμού, Γιάννης Τσαπάκης

Εντεταλμένοι σύμβουλοι:

• Για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νίκος Κονταράκης.
• Για την κοινωνική πολιτική και τη σύσταση του Πανανείου Ιδρύματος, Ανέστης Κιούλπαλης.

• Για θέματα Ισότητας των Φύλων και την ασφάλεια στην εργασία, Κατερίνα Δουλγεράκη.
• Για θέματα πρόληψης στον νεανικό πληθυσμό, Λάγια Βοργία.

• Για θέματα δημόσιας υγείας, Γιάννης Σμπώκος.

Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται κατά το έτος 2026 αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαριστεί όλα τα μέλη του εκτελεστικού σχήματος της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους στην πρόοδο και την υλοποίηση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής ήταν καθοριστική.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
