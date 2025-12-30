Δήμος Ηρακλείου:Αυτό είναι το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026

Αυτό είναι το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό:
Αντιδήμαρχοι:
• Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τάσος Τσατσάκης
• Διοίκησης & Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης
• Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης
• Τεχνικών Έργων & Πρασίνου, Δημήτρης Σπυριδάκης
• Καθαριότητας, Γιώργος Τσαγκαράκης
• Κοινωνικής Μέριμνας, Στέλα Αρχοντάκη
• Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη
• Παιδείας & Νέας Γενιάς, Αντώνης Περισυνάκης
• Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός
• Καθημερινότητας και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γιάννα Καλονάκη
• Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη
• Άθλησης & Αθλητισμού, Γιάννης Τσαπάκης
Εντεταλμένοι σύμβουλοι:
• Για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νίκος Κονταράκης.
• Για την κοινωνική πολιτική και τη σύσταση του Πανανείου Ιδρύματος, Ανέστης Κιούλπαλης.
• Για θέματα Ισότητας των Φύλων και την ασφάλεια στην εργασία, Κατερίνα Δουλγεράκη.
• Για θέματα πρόληψης στον νεανικό πληθυσμό, Λάγια Βοργία.
• Για θέματα δημόσιας υγείας, Γιάννης Σμπώκος.
Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται κατά το έτος 2026 αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαριστεί όλα τα μέλη του εκτελεστικού σχήματος της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους στην πρόοδο και την υλοποίηση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής ήταν καθοριστική.