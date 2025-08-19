«Η Κρήτη του Καζαντζάκη σε 7+1 σταθμούς». Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι Μυρτιά | 27 Αυγούστου – 20.30

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρτιάς, συνεχίζει τις εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2025 στη Μυρτιά» με μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη.

Ο Νίκος Καζαντζάκης με το έργο του τίμησε την Κρήτη και την έκανε παγκόσμιο σύμβολο και προορισμό. Η Κρήτη αποτελεί βασικό πυρήνα στο έργο του συγγραφέα, με εκτενείς αναφορές στα αυτοβιογραφικά και μυθοπλαστικά του έργα, όπως η Αναφορά στον Γκρέκο και ο Καπετάν Μιχάλης. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή του στην Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ωμοτήτων Κρήτης το 1945 καταδεικνύει τον ρόλο του όχι μόνο ως συγγραφέα, αλλά και ως μάρτυρα της ιστορίας.

Η εκδήλωση, μέσα από ένα καλλιτεχνικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, διατρέχει την Κρήτη από τη Δύση έως την Ανατολή, με επτά σταθμούς -Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα, Kακοπετρο, Σταυρός Ακρωτηρίου, Κρυονέρι, Προμαχώνας Μαρτινέγκο, Κριτσά, Ιερά Μονή Τοπλού- τόπους που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, με τελικό προορισμό τη Μυρτιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του συγγραφέα και έδρα του Μουσείου —την “κιβωτό” της μνήμης του.

Αναγνώσεις αποσπασμάτων από το έργο του Καζαντζάκη θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι της Μυρτιάς, ενώ παράλληλα θα προβάλλεται σπάνιο αρχειακό υλικό από το φωτογραφικό και επιστολικό αρχείο του Μουσείου.

Τις αναγνώσεις θα επενδύσουν καλλιτεχνικά η Στέλλα Βουτουφιανάκη στο τραγούδι, ο Μιχάλης Γρινιεζάκης στη λύρα και η Θεοδοσία Κυπράκη στο χορευτικό δρώμενο, ενώ το χορευτικό τμήμα των εφήβων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μυρτιάς σε συνεργασία με τις Σχολές Μαυρόκωστα θα χορέψει τον βουβό ανωγειανό πηδηχτό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Τα λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς» του Ματθαίου Φραντζεσκάκη, σε συνεργασία με το Chania Film Festival.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Κουκάκη, πρέσβη και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Ο Μιχάλης Κουκάκης αφιέρωσε τη ζωή του όχι μόνο στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και στη διάδοση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μυρτιάς. Εκεί επέστρεψε και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προσφέροντας με αφοσίωση την ενέργεια και τον χρόνο του για την πρόοδο του χωριού.

Συντελεστές:

Επιστημονική Επιμέλεια-Συντονισμός: Βαγγέλης Χαριτόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Βαγγέλης Δερμιτζάκης

Τραγούδι: Στέλλα Βουτουφιανάκη

Λύρα: Μιχάλης Γρινιεζάκης (μαζί του οι Μανώλης Χρηστάκης στο λαούτο και Μανώλης Δρίμης στην κιθάρα)

Χορευτικό δρώμενο: Θεοδοσία Κυπράκη

Κρητικός χορός: Σχολές Μαυρόκωστα με το χορευτικό τμήμα εφήβων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς (Γιάννης Βρέντζος, Νίκος Γρινιεζάκης, Γιώργος Παπαδάκης, Μιχάλης Σταματάκης, Άγγελος Στεφανάκης, Γιάννης Στρουμπάκης)

Αναγνώστες:

Αγγελική Γρινιεζάκη, Ανδρέας Γωνιανάκης, Βαγγελιώ Δασκαλάκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, Μιχάλης Δασκαλάκης, Χρυσή Δασκαλάκη, Βαγγέλης Δερμιτζάκης, Βούλα Δερμιτζάκη, Κων/νος Δερμιτζάκης, Κων/νος Θραψανιωτάκης, Γεωργία Καπανταϊδάκη, Στέλλα Κελαράκη, Γιάννης Κουκάκης, Γιώργος Κουκάκης, Γεωργία Κωστάκη, Κατερίνα Πιτσουλάκη, Ρίτσα Σαββάκη, Θεοχάρης Στεφανάκης, Κων/νος Στειακάκης, Ελένη Στρουμπάκη, Χάρης Τσακουντάκης

Φώτα & Ήχος: Βαγγέλης Αποστόλου

Υγειονομική κάλυψη: Φίλιος Ζευς

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές και το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Μουσείου στην ιστοσελίδα του Μουσείου Καζαντζάκη www.kazantzaki.gr.

Τ 2810741689

Email: info@kazantzaki.gr

