Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία – Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της

Η σορός του άτυχου κοριτσιού που πέθανε από την φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ταυτοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, όπως έκανε γνωστό ο κολλητός φίλος της ανήλικης.

Θρήνος για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη καθώς όπως έγινε γνωστό από το οικογενειακό της περιβάλλον, έχασε τη ζωή της από την φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram.

Την ίδια ώρα ο αδερφός της άτυχης κοπέλας με story στο Instagram έκανε γνωστό τον θάνατο της αδερφής του.

Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που σκοτώθηκε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Συγκεκριμένα ανάρτησε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί της και έχει βάλει ένα λευκό περιστέρι και μια καρδιά.

 

