RUN GREECE Ηράκλειο:Τεράστιο το ενδιαφέρον των πολιτών από όλη την Κρήτη

O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική και τοπικούς χορηγούς τις Μινωικές Γραμμές, το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, το Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. και τα Super Market Χαλκιαδάκης, διοργανώνουν για 13η χρονιά τον αγώνα δρόμου και βαδίσματος RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ, την Κυριακή 29 Μαρτίου, με εκκίνηση και τερματισμό στην Πλατεία Ελευθερίας.

Οι έγγραφες των δρομέων και περιπατητών ξεπέρασαν τις 2.300 και συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη.

Το Run Greece Ηράκλειο στηρίζει την υγεία των πολιτών της Κρήτης:

► Με ήπια άθληση για όλους

► Με εκπαιδευτικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ «Πρόγραμμα Ζωή της Περιφέρειας Κρήτης».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί για τους δρομείς του Run Greece, την παραμονή του αγώνα Σάββατο 28 Μαρτίου ώρα 13.00 στο Παγκρήτιο στάδιο. Οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ατομικής αίτησης εγγραφής τους στο αγώνα Run Greece ή στέλνοντας σχετικό e-mail στο segas.kritis@gmail.com

► Με προσφορά στην Παιδιατρική Ογκολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ

Οι εγγραφές στο Ηράκλειο, με τις έντυπες αιτήσεις εγγραφής γίνονται:

► ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου (1ος όροφος)

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.30 – 14.00

► ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Γραφείο Εθελοντισμού – Κυδωνίας 19 – 1ος όροφος

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.00 – 13.30

► ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ SUPER MARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ:

– Λεβηνου & Θερίσσου – Ηράκλειο

– Κορωναίου 7 – Ηράκλειο

– Μαυσώλου και Ηροδότου – Αλικαρνασσός

– Ούλαφ Πάλμε 83 – Ηράκλειο

– Ξυλούρη & Εμμ Μπαντουβά -Πατέλλες

– Ισαύρων & Σοφ. Βενιζέλου – Παραλιακή Ηράκλειο

– Κρασαδάκη & Κασομούλη, Δελαπόρτα – Άγιος Ιωάννης Ηράκλειο

– Γάζι

– Μάλια

► ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ (Θύρα 9) και ΠΑΤΕΛΕΣ: Γραμματείες Γυμναστηρίων: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09.00 – 21.00

και Σάββατο 09.00 – 16.00

► Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ: Στάδιο Ελευθερίας -Ε.Α.Κ.Η. (Πλατεία Κόρακα)

Είσοδος από τη Δυτική πλευρά του σταδίου – οδός Πυράνθου

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή

Πρωί 10.00 – 13.00, πρώτα πρέπει να γίνει τηλ. επικοινωνία στο 2810 253587 για να ανοίξει η πόρτα εισόδου στο στάδιο, αφού κάθε πρωί είναι κλειστή λόγω έργων

Απόγευμα: 16.30 – 19.00

► ΕΛΜΕΠΑ: Έγγραφές για την ακαδημαϊκό κοινότητα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γίνονται στο πωλητήριο αναμνηστικών στην κεντρική αυλή στην Πανεπιστημιούπολη στον Εσταυρωμένο. Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 15.00.

► ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Έγγραφές για την ακαδημαϊκό κοινότητα στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου στις Βούτες Ηρακλείου.

► ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ.»

Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου Δευτέρα – Παρασκευή 5-7 το απόγευμα και στον Αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Κεντριανάκη Γιάννη 6944 151736.

► ΧΑΝΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Σφακίων 4 – 1ος όροφος

Δευτέρα & Τετάρτη: 14.00 – 18.00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00 – 14.00

► Εγγραφές επίσης γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών www.run-greece.gr

► Εκπρόσωποι των διοργανωτών: Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πρωταθλητές του στίβου και εκπροσώπους της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου, επισκέφθηκαν τα σχολεία του Ηρακλείου και ενημέρωσαν τους μαθητές – μαθήτριες για τις αξίες του αθλητισμού και τις διαδικασίες συμμετοχής στο Run Greece τόσο των ίδιων των μαθητών – τριων όσο και των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, αλλά και όλους τους ενήλικες δρομείς από την εκπαιδευτική κοινότητα για το σεμινάριο «ΚΑΡΠΑ»

Οι μαθητές – μαθήτριες με τους γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Run Greece και γράφονται μαζικά.

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ