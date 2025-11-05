Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κανονικά αύριο στους δρόμους

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
Η Ελλάδα στη World Travel Market 2025...
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 2025 διαγράφεται...
Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας: 50.000 νέες...
Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που...
Η Ελλάδα στη World Travel Market 2025...
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 2025 διαγράφεται...
Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας: 50.000 νέες...
Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης
Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...
Mανώλης Χνάρης : «Έλλειψη στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
Για την καταστροφή που έχει υποστεί ο κτηνοτροφικός κλάδος...
Καιρός: Πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες- Οι περιοχές της Κρήτη που επηρεάζονται – Χάρτες
ΠΚ team -
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες απόψε και την Πέμπτη –...
Η Ελλάδα στη World Travel Market 2025 που διεξάγεται στο Λονδίνο
ΠΚ team -
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 2025 διαγράφεται...