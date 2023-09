Χανιά:Φεστιβάλ Rock Under The Clock Ένα Τριήμερο Γεμάτο Μουσική και Τέχνη

Δημοτικός κινηματογράφος «Κήπος», 11 – 12 – 13 Σεπτεμβρίου

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ

Το Rock Under The Clock Festival είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μουσικόφιλους συνδυάζοντας τη νεανική δημιουργικότητα με το πάθος και σας προσκαλεί να ζήσετε μοναδικές εμπειρίες σε ένα δυναμικό και πολυποίκιλο τριήμερο γεμάτο μουσική, τέχνη και διασκέδαση.

Επιστρέφοντας στο “φυσικό του περιβάλλον”, κάτω από το ρολόι των Χανίων, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει πρωτοεμφανιζόμενα και οχι μονο συγκροτήματα. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να ακούσει νέες μουσικές στο πιο όμορφο venue των Χανίων.

Οι The Steams, καλεσμένοι του φεστιβάλ, έρχονται για πρώτη φορά στα Χανιά και θα μας ταρακουνήσουν με τον ψυχεδελικό ηλεκτρικό ήχο τους και την εκρηκτική τους εμφάνιση.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι η ποικιλία των εκδηλώσεων. Το RUTC Festival περιλαμβάνει δύο εντυπωσιακές ροκ συναυλίες, ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για νέους μουσικούς ανοιχτό για το κοινό, μια διασκεδαστική παράσταση stand-up comedy με τον αγαπημένο κωμικό Αριστοτέλη Ρήγα καθώς και έκθεση χειροποίητων δημιουργιών από καλλιτέχνες της πόλης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

DAY 1 // Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου:

11:00 – Πόρτες & ολοήμερο Bazaar με τοπικούς δημιουργούς

11:00 – 14:00 // DJ Sets από Ράδιο Ένταση

18:00 – 21:00 // Workshop με τον μουσικό Δημήτρη Κολιακουδάκη και τον τεχνικό ήχου Διονύση Μανουσάκη

21:30 – 23:00 // Stand up comedy με τον Αριστοτέλη Ρήγα

DAY 2 // Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου:

18:00 – Πόρτες & Bazaar μέχρι την λήξη της συναυλίας

19:15 – Bicameral Mind

20:05 – Druid

20:55 – Eos Dam

21:45 – The Depressants

22:35 – The Void

DAY 3 //Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου:

11:00 – Πόρτες & ολοήμερο Bazaar με τοπικούς δημιουργούς

18:40 – The Restless Consumers

19:30 – Afezz

20:20 – Αφιλοξενο Σωμα

21:10 – The Dragons

22:00 – The Steams

Στον χώρο θα λειτουργεί μπαρ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά μπορείτε να στηρίξετε την κοινότητα μας φέρνοντας τρόφιμα μακράς διάρκειας για την κοινωνική κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος»..

