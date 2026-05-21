Χανιά: Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του γιατρού – Βρέθηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη

Στον Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Αποκόρωνα.

Στον Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Η υπόθεση της πολύμηνης εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού κλείνει, λοιπόν, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Τα ίχνη του αδικοχαμένου νεαρού είχαν χαθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2025. Έκτοτε αγνοείτο και για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις συναρμόδιων αρχών και εθελοντών, κι από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τη δική τους αγωνία ζούσαν όλον αυτό τον καιρό οι γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου, που ήλπιζαν σε ένα θαύμα, το οποίο τελικά δεν ήρθε.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης σήμανε συναγερμός έπειτα από την ανεύρεση ανθρώπινης σορού, σε προχωρημένη σήψη, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Τζιτζιφέ.

Οι αρχές έσπευσαν επί τόπου για να την ανασύρουν, ενώ αναμενόταν και ιατροδικαστής για να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ανθρώπου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 33χρονος γιατρός αναγνωρίστηκε από τα ρούχα του.

Περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

 

