«Χριστούγεννα Μουσικά στην Χανιώτικη Αγορά»από το Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Βγαίνουμε Αγορά – Ψωνίζουμε Τοπικά!»

Το Επιμελητήριο Χανίων ενώνει ξανά δυνάμεις με τους Επαγγελματικούς και Εμπορικούς Φορείς της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων και παρουσιάζει τα

«Χριστούγεννα Μουσικά στην Χανιώτικη Αγορά».

Σήμερα, το Επιμελητήριο Χανίων με συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Επιχειρηματικής κοινότητας παρουσίασε τις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τις επόμενες εβδομάδες με τίτλο «Χριστούγεννα Μουσικά στη Χανιώτικη Αγορά» και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών από τα Χανιά. Στρατηγική προτεραιότητα η έμπρακτη στήριξη των εμπορικών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως αποτυπώνεται και στο σύνθημα των πολυδιάστατων δράσεων: «Βγαίνουμε Αγορά-Ψωνίζουμε Τοπικά !»

Τους στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεων των Χανίων ανέπτυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, πλαισιωμένος από το σύνολο των συνδιοργανωτών, Εμπορικών και Επαγγελματικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων, κ. Γιάννη Παυλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, κ. Ιδομενέα Γεωργεδάκη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου, κ. Βαγγέλη Χουδαλάκη και την Γενική Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιόχωρας, κα Βασιλική Παπαδάκη. Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έχουν τεθεί υπό την αιγίδα των δήμων Χανίων, Κισσάμου και Κανδάνου-Σελίνου.

Ο κ. Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, τόνισε τα εξής: «Μετά από αρκετά χρόνια συνεχιζόμενης δοκιμασίας και ασφυκτικών περιορισμών στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων της περιφερειακής μας ενότητας, δυστυχώς και τα φετινά Χριστούγεννα θα λειτουργήσουμε σε ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, με την αγοραστική δύναμη της κοινωνίας να περιορίζεται διαρκώς και το λειτουργικό μας κόστος να επιβαρύνεται σημαντικά. Εμείς, συνεχίζουμε και φέτος, ως θεσμικός φορέας της Επιχειρηματικότητας, να δημιουργούμε ευρύτερες συνεργασίες όλων των εμπορικών και επαγγελματικών φορέων του τόπου μας, συνεισφέροντας έμπρακτα στη γιορτινή ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική από σημαντικούς Χανιώτες καλλιτέχνες, κέφι και Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Με την προσπάθειά μας αυτή κεντρικός στόχος είναι να προσφέρουμε περισσότερα κίνητρα στη Χανιώτικη Οικογένεια για να απολαύσει τις αγορές της στις ποιοτικές επιχειρήσεις του τόπου της, αλλά και να ευχαριστήσουμε τους χειμερινούς επισκέπτες μας. Προτεραιότητά μας οι μικρότερες, απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα πόλεις των Χανίων, όπου λειτουργεί και το χειμώνα η εμπορική τους Αγορά, δηλαδή η Κίσσαμος και η Παλαιόχωρα. Ευχαριστούμε θερμά τους Εμπορικούς – Επαγγελματικούς φορείς και τις Δημοτικές Αρχές που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χανίων».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων:

 Αρχίζουμε δυναμικά από την πόλη των ΧΑΝΙΩΝ, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, με τον Μάνο Μαλαξιανάκη and the band στην είσοδο του Επιμελητηρίου Χανίων, στις 6:00.

 Ψωνίζουμε με ρυθμό και στην ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, με την Βάλια Αλεξίου, στην είσοδο της δημοτικής αίθουσας εκδηλώσεων, στις 6:00.

 Συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική αυτή τη φορά στην ΚΙΣΣΑΜΟ, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, με τον Μάνο Μαλαξιανάκη and the band, στην πλατεία Μάνου Κατράκη (ΟΤΕ), στις 6:00.

 Ψωνίζουμε με ρυθμό ξανά στην καρδιά της πόλης των ΧΑΝΙΩΝ, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, με τον Σταύρο Λαμπρόπουλο, στη συμβολή Κυδωνίας – Αποκορώνου & Βολουδάκιδων (Γεφυροπλάστιγγα), στις 6:00.

 Ξεσηκώνουμε σε ένα Latin / Tango / Funky γιορτινό party και την Αγορά της παλιάς πόλης των ΧΑΝΙΩΝ, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, με την Marmitas Band, στη συμβολή Μουσούρων & Τσουδερών (Κάτολας), στις 6:00.

