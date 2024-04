Χρυσοί Σκούφοι 2024 από το «αθηνόραμα» : Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας!

Οι Χρυσοί Σκούφοι απονεμήθηκαν στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στο ξενοδοχείο «Athenaeum InterContinental», σε μια απολαυστική τελετή, που ξεκίνησε με ένα ανατρεπτικό θεατρο-γαστρονομικό κουίζ και ολοκληρώθηκε με ένα συναρπαστικό 4 hands dîner de gala πολλών αστέρων.

Μπαίνοντας στην τέταρτη δεκαετία του, ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων βρίσκει την ελληνική γαστρονομική σκηνή σε εντυπωσιακή άνθηση, γεγονός που πιστοποιείται από τον αριθμό των 43 βραβευμένων εστιατορίων, οι ιδιοκτήτες και σεφ των οποίων ανέβηκαν τη Δευτέρα 8 Απριλίου στη σκηνή για να παραλάβουν την υψηλότερη ελληνική γαστρονομική διάκριση. Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, το «Etrusco» της Κέρκυρας αναδείχθηκε καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, με τον Έκτορα Μποτρίνι, μάλιστα, να καταλαμβάνει και τη δεύτερη θέση με το ομώνυμο αθηναϊκό του εστιατόριο.

Όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι σημαντικές τουριστικές περιοχές της χώρας μας είναι εκείνες που έχουν τη μερίδα του λέοντος στα βραβεία (23 συνολικά στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και στη Χαλκιδική), με τη Σαντορίνη, μάλιστα, να φτάνει φέτος τα 9 εστιατόρια με Χρυσό Σκούφο. Επίσης, 17 από τα βραβευμένα εστιατόρια βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Εννέα ήταν τα εστιατόρια που μπήκαν για πρώτη φορά στην ελίτ των Χρυσών Σκούφων ενώ, αντιθέτως, πέντε εστιατόρια έχασαν τον περσινό Χρυσό Σκούφο τους. Τέλος, 19 εστιατόρια απέσπασαν την τιμητική διάκριση Top Notch, φτάνοντας δηλαδή ένα βαθμολογικό σκαλοπάτι πριν τον Χρυσό Σκούφο. Με τη διάκριση One to Watch για το καλύτερο νέο εστιατόριο τιμήθηκε το αθηναϊκό «Nyn Esti», ενώ Chef pâtissier 2024 ανακηρύχθηκε ο Θοδωρής Μωυσίδης.

Από το σαφάρι που πραγματοποίησε η γευσιγνωστική επιτροπή των Χρυσών Σκούφων διαπιστώθηκε η δημιουργία περισσότερων καλών εστιατορίων από ποτέ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία βαθμολογικά βρίσκονται στην κλίμακα μεταξύ 14-14,90 με άριστα το 20. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις βαθμολογήσεις, παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση εστιατορίων με βαθμό κάτω από το 15/20 που είναι και η βάση για Χρυσό Σκούφο, ενώ στα υψηλά βαθμολογικά επίπεδα, και ιδιαίτερα πάνω από το 16/20, τόσο η βαθμολογική άνοδος όσο και η αύξηση των εστιατορίων είναι πολύ πιο αργή. Η εντυπωσιακή ποιοτική άνοδος της γαστρονομίας στην Ελλάδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και την εντυπωσιακή αύξηση των βραβείων τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι προβλέψεις για τη συνεχιζόμενη άνοδό της στο εγγύς μέλλον οδήγησαν τη γευσιγνωστική επιτροπή των Χρυσών Σκούφων στην απόφαση επαναπροσδιορισμού –έπειτα από πολλά χρόνια– της αξιολογικής πολιτικής του θεσμού. Αυστηροποιήθηκαν λοιπόν περαιτέρω η βαθμολόγηση και οι βάσεις αξιολόγησης, με στόχο να βραβεύονται κάθε χρόνο οι καλύτεροι των καλύτερων. Ταυτόχρονα, όσο δυσκολεύουν οι προδιαγραφές για την απόκτηση των βραβείων, τόσο αυξάνεται η προστιθέμενη αξία τους.

Την τελετή παρουσίασαν ο Γιώργος Καραμίχος και η Κατερίνα Παπουτσάκη, με το κόνσεπτ της βραδιάς να επικεντρώνεται στο Quizine, ένα πρωτότυπο και ανατρεπτικό θεατρο-γαστρονομικό παιχνίδι γνώσεων ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες διαγωνίστηκαν ζωντανά και χάρισαν δυνατές στιγμές χιούμορ στην αίθουσα. Η πρώτη ομάδα απαρτίστηκε από τρεις ενημερωμένους και δυνατούς παίκτες, τους οποίους υποδύθηκαν (δείχνοντας και το υποκριτικό και αυτοσαρκαστικό τους ταλέντο, πέρα από το γαστρονομικό) τρεις καταξιωμένοι και πολυβραβευμένοι σεφ, ο Λευτέρης Λαζάρου, ο Έκτορας Μποτρίνι και ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης. Τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, εξίσου καταρτισμένα σε γαστρονομικά θέματα, υποδύθηκαν οι ηθοποιοί Κατερίνα Μισιχρόνη, Μάξιμος Μουμούρης και Αργύρης Πανταζάρας. Οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους ανά ζεύγη, τσεκάροντας τις γνώσεις τους πάνω σε διεθνή και εγχώρια γαστρονομικά και χρυσοσκουφάτα θέματα, και έδωσαν απαντήσεις (όχι πάντα σωστές!) σε μια σειρά ερωτήσεων που στο τέλος τις έφεραν –δικαίως– σε ισόπαλο αποτέλεσμα.

Το δείπνο της τελετής απονομής των Χρυσών Σκούφων 2024 δημιούργησαν ο τριάστερος Ολλανδός σεφ Jacob Jan Boerma, μετρ της φινέτσας και της τεχνικής (ο οποίος σήμερα διευθύνει τρία εστιατόρια με αστέρι Michelin στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Ιαπωνία), και ο επίσης βραβευμένος με αστέρι Michelin και Χρυσό Σκούφο επί σειρά ετών Παύλος Κυριάκης. Ήταν ένα σοφιστικέ και συναρπαστικό μενού, με ολλανδική τόλμη, ασιατικές επιρροές, γαλλική φινέτσα και μεσογειακό ταμπεραμέντο, που ενθουσίασε τους 300 περίπου προσκεκλημένους, οι οποίοι αποθέωσαν στο φινάλε τους δύο καταξιωμένους σεφ, καθώς και τον Ανδρέα Φίλη, executive chef του «InterContinental», με την μπριγάδα του.

Τα βραβεία στους ιδιοκτήτες και σεφ των βραβευμένων εστιατορίων παρέδωσαν η υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη, η αναπληρώτρια δήμαρχος Αθηναίων Ρωξάνη Μπέη , η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Ζήκος, εκπροσωπώντας την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας Γιώργος Δενεδιός, η τομεάρχης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ Ελένη Χριστοπούλου, η director Smoke Free Products της εταιρείας Παπαστράτος Κωνσταντίνα Ψαρράκου, ο συνιδιοκτήτης της Ροκάκης Α.Ε. Γεώργιος Αλβέρτος Ροκάκης, η senior brand manager international Nestlé Waters & Beverages Κωνσταντίνα Φέρτη, ο brand αmbassador του Flor De Caña Αναστάσης Καραφουλίδης, ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Ιωάννα Παπαδοπούλου, η managing director της Nespresso Professional, Synergy S.A. Ελένη Μιχοπούλου, ο head oenologist της Boutari και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου Γιάννης Βογιατζής, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, η πρόεδρος του ΔΣ της Δέσμης Εκδοτικής ΑΕ, δημιουργός και επικεφαλής του θεσμού Άννη Ηλιοπούλου και ο εκδότης του Αθηνοράματος Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σκούφων διεξάγεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Χορηγοί των Χρυσών Σκούφων 2024 είναι: ΔΕΗ, Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος, ΑΒ Βασιλόπουλος, S.Pellegrino – Acqua Panna, Kaiser Beer, Nespresso Professional, Boutari Winery, Flor De Caña, Rokakis Fish, Sixt.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσοί Σκούφοι 2024

Etrusco, Κέρκυρα, 17/20 και δύο σκούφοι

Botrini’s, Αθήνα, 16,5/20 και δύο σκούφοι

Botrini’s Santorini, Ξεν. «Katikies Santorini», 16/20 και ένας σκούφος

Delta, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος

Hervé Restaurant, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος

Pelagos, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», 16/20 και ένας σκούφος

Squirrel, Ξεν. «Danai Beach Resort», Χαλκιδική, 16/20 και ένας σκούφος

Treehouse, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 16/20 και ένας σκούφος

Varoulko Seaside, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος

CTC, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Elements Restaurant, Ξεν. «Canaves Epitome», Σαντορίνη, 15,5/20 και ένας σκούφος

Lauda, Ξεν. «Andronis Boutique Hotel», Σαντορίνη, 15,5/20 και ένας σκούφος

Matsuhisa Athens, Ξεν. «Astir Palace», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Patio, Ξεν. «The Margi» Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Selene, Ξεν. «Katikies Garden», Σαντορίνη, 15,5/20 και ένας σκούφος

Soil, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Σπονδή, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Tudor Hall, Ξεν. «King George», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Alali Restaurant, Ξεν. «Astarte Suites», Σαντορίνη, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Aleria, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Anama, Μεσσηνία, 15/20 και ένας σκούφος

Andromeda, Ξεν. «Danai Beach Resort», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Baos, Ξεν. «Myconian Korali», Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος

Botrini’s Mykonos, Ξεν. «Katikies Mykonos», 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Bubo, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Ches, Ξεν. «Calilo», Ίος, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Dionysos, Ξεν. «Elounda Beach», Κρήτη, 15/20 και ένας σκούφος

GB Roof Garden, Ξεν. «Grande Bretagne», Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Grandma’s, Ξεν. «Liostasi Hotel & Suites» Ίος, 15/20 και ένας σκούφος

Hytra, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Le Pavillon, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Lycabettus Restaurant, Ξεν. «Andronis Luxury Suites», Σαντορίνη, 15/20 και ένας σκούφος

Makris Athens, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Makris Dégustation, Ξεν. «Domes Miramare Corfu», Κέρκυρα, 15/20 και ένας σκούφος

Melia, Ξεν. «Lesante Blu Beach Resort», Ζάκυνθος, 15/20 και ένας σκούφος

Moldee, Θεσσαλονίκη, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Noble Gourmet, Ξεν. «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15/20 και ένας σκούφος

Petra Restaurant, Ξεν. «CanavesOia Suites», Σαντορίνη, 15/20 και ένας σκούφος

Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Salonika Restaurant, Ξεν. «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη, 15/20 και ένας σκούφος

Seeds, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος New Entry

Tomata, Ξεν. «Sani Marina – Sani Resort», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος

Varoulko Santorini, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Top Notch 2024

Beefbar Mykonos, Μύκονος

Bill & Coo, Ξεν. «Bill & Coo», Μύκονος

Cabbanes, Ξεν. «Myconian Villas», ΜύκονοςNew Entry

Cretamos, Ξεν. «The Royal Senses Resort & Spa», Κρήτη New Entry

GalaziaHytra, Ξεν. «Summer Senses», Πάρος

Fresco, Ξεν. «Sani Dunes-Sani Resort», Χαλκιδική

Jackie O Beach, Μύκονος

Kenshō Ornos, Ξεν. «Kenshō Ornos», Μύκονος

Kooc Secrets, Ξεν. «Costa Navarino» Πύλος

Κουκούμαβλος, Ξεν. «Katikies Chromata», Σαντορίνη New Entry

Μαραθιά, Τήνος

Matsuhisa Mykonos, Ξεν. «Belvedere», Μύκονος

Onuki, Ξεν. «Costa Navarino», Πύλος

Over Water Restaurant, Ξεν. «Sani Asterias-Sani Resort», Χαλκιδική

SushiMou, Αθήνα

Venetian Well / Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα

Veritable, Αθήνα New Entry

Vezené Athens, Αθήνα

Zuma, Μύκονος

One To Watch 2024

Nyn Esti (Αθήνα)

Chef Patissier 2024

Θοδωρής Μωυσίδης

Βραβείο Κοινού 2024

Beefbar Mykonos