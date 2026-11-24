Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών μέσω της τέχνης που γίνεται όχημα έκφρασης, ευαισθητοποίησης και αφύπνισης, παρουσιάζοντας τη μουσικοθεατρική παράσταση της καταξιωμένης

συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση με τίτλο «Δεν Μάτωσα Εγώ τις Παπαρούνες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με κεντρικό σύνθημα «Μια φωνή κατά της βίας», ο «Σύνδεσμος» απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε συμπολίτη να δώσει το «παρών» σε μία εκδήλωση που επιδιώκει να μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, να αποσιωπάται ή να αντιμετωπίζεται ως μια ιδιωτική υπόθεση.

Για τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», η 25η Νοεμβρίου δεν εξαντλείται σε έναν συμβολισμό, αλλά αποτελεί διαρκή δέσμευση για την υπεράσπιση των γυναικών, την ενίσχυση της προστασίας τους και την έμπρακτη συμπαράσταση σε όσες βιώνουν τον φόβο,

την κακοποίηση και την απόγνωση. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, καμία μορφή κακοποίησης δεν είναι αποδεκτή και καμία σιωπή δεν πρέπει να θεωρείται φυσιολογική. Η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η συλλογική ευθύνη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια κοινωνία χωρίς βία.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Δεν Μάτωσα Εγώ τις Παπαρούνες» συνθέτει ένα πολυθεματικό καλλιτεχνικό δρώμενο, όπου ο λόγος, το τραγούδι, η δραματοποιημένη αφήγηση και η εικόνα συναντώνται σε μια ενιαία σκηνική δημιουργία, με έντονη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση.

Συντελεστές παράστασης

Σενάριο – Θεατρική αφήγηση – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άννα Μπιθικώτση

Τραγούδι – Δραματοποιημένη αφήγηση: Σωτήρης Δογάνης, ερμηνευτής, καθηγητής, Δρ. Κοινωνικής Θεολογίας και Μουσικολογίας, πρωτοψάλτης και μαέστρος χορωδιών

Κιθάρα: Γιώργος Παπουτσάκης

Μπουζούκι: Γιάννης Φούσκας

Επιμέλεια βίντεο: Κώστας Νικολόπουλος, μουσικός – σκηνοθέτης

Συντονισμός εκδήλωσης: Ελένη Βακεθιανάκη, δημοσιογράφος

Ευγενικοί υποστηρικτές: Οινοποιείο Αλεξάκη – Alexakis Wines, ArtStudio STAVRAKAKIS & ΣΙΑ Ο.Ε., Δήμος Ηρακλείου, MKS Advertising.