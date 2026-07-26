Δήμος Χανίων:Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του SeaTrac Αγίου Ονουφρίου

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία (SeaTrac) στην παραλία του Αγίου Ονουφρίου βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η διακοπή της λειτουργίας του κρίθηκε αναγκαία, καθώς το σύστημα υπέστη ζημία εξαιτίας του έντονου κυματισμού των τελευταίων ημερών. Για λόγους ασφαλείας έχει απομακρυνθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος τεχνικός έλεγχος και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από το Ακρωτήρι, το SeaTrac στην παραλία Μαραθίου παραμένει διαθέσιμο και σε λειτουργία.

Ο Δήμος Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του θέματος.