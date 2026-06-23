Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον 43χρονο – Τον διαψεύδουν καταθέσεις και βίντεο

Ο 43χρονος φαίνεται πως «κάηκε» όχι μόνο από όσα είπε στους αστυνομικούς, αλλά κυρίως από όσα αρχικά απέκρυψε

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου και οι συνεχείς αλλαγές στους ισχυρισμούς του φαίνεται πως αποτέλεσαν το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του tanea.gr, τα στοιχεία που προέκυπταν από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό προσέλκυσαν από την πρώτη στιγμή την προσοχή των αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο 43χρονος έδινε απαντήσεις που συχνά αναιρούσαν προηγούμενες καταθέσεις του ή συγκρούονταν με αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας. Από τον χρόνο και την ημέρα της τελευταίας συνάντησής του με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέχρι τις κινήσεις του το κρίσιμο απόγευμα της εξαφάνισης, οι Αρχές εντόπιζαν διαρκώς νέα κενά και ανακολουθίες που έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των λεγομένων του.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Έμεινα όλη μέρα σπίτι» – Το βίντεο που τον διαψεύδει

Στην πρώτη του ένορκη εξέταση, στις 14 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι μετά την αποχώρηση της Σταυρούλας από το σπίτι του παρέμεινε εκεί όλη την ημέρα. Όπως είπε, δεν είχε άλλη εργασία, έκανε μπάνιο και δεν βγήκε ξανά.

Δύο ημέρες αργότερα, όμως, στη συμπληρωματική του κατάθεση ανέφερε ότι τελικά βγήκε μεταξύ 19:30 και 20:00 για να μεταβεί στο Φουρνέ και να ταΐσει τις κότες του, υποστηρίζοντας ότι απλώς «ξέχασε» να το αναφέρει αρχικά.

Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον 43χρονο να φεύγει από το σπίτι του στις 18:29 και να επιστρέφει στις 18:45, γεγονός που δεν συμβαδίζει με καμία από τις δύο εκδοχές που είχε δώσει στους αστυνομικούς.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Η κρίσιμη ημερομηνία της τελευταίας συνάντησης

Καθοριστικό σημείο της έρευνας αποτέλεσε ο προσδιορισμός της ημέρας κατά την οποία ο δράστης συναντήθηκε για τελευταία φορά με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ο ίδιος υποστήριζε ότι η γυναίκα τον επισκέφθηκε στις 29 Μαΐου 2026, λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, και ότι το είχε αναφέρει τόσο στη σύζυγό του όσο και στον αδελφό της αγνοούμενης.

Οι καταθέσεις μαρτύρων, όμως, παρουσίασαν διαφορετική εικόνα. Ο αδελφός της Σταυρούλας διόρθωσε προηγούμενη αναφορά του, δηλώνοντας ότι η εξαφάνιση σημειώθηκε στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, κάτοικος της περιοχής κατέθεσε ότι την ίδια ημέρα η Σταυρούλα του ζήτησε αυγά και ότι της παρέδωσε περισσότερα από όσα είχε ζητήσει.

Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε σημαντικό, καθώς ο 43χρονος είχε περιγράψει τη Σταυρούλα να κρατά σακούλα με αυγά όταν την είδε. Επιπλέον, κάμερα ασφαλείας φέρεται να την κατέγραψε στις 30 Μαΐου 2026, ώρα 16:18, να κατευθύνεται προς το σπίτι του, κρατώντας τσάντες στα χέρια της — ένα εύρημα που διαψεύδει πλήρως τον ισχυρισμό του περί επίσκεψης μία ημέρα νωρίτερα.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντικρουόμενες περιγραφές για τη Σταυρούλα

Στην κατάθεσή του στην Υποδιεύθυνση Χανίων, ο δράστης παρουσίασε τη Σταυρούλα ως άτομο ελεγκτικό, που ήθελε να έχει λόγο ακόμη και στους λογαριασμούς του σπιτιού που νοίκιαζε. Αντίθετα, άλλοι μάρτυρες την περιέγραψαν ως συνεργάσιμη και πρόθυμη να βοηθήσει, χωρίς τάσεις ελέγχου.

Ακόμη μεγαλύτερη αντίθεση υπήρξε στην περιγραφή της προσωπικής της εικόνας. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι παραμελούσε την υγιεινή της και ήταν δύσκολο να βρίσκεται κανείς κοντά της. Δύο γυναίκες, ωστόσο, που κατέθεσαν στην προανάκριση, την περιέγραψαν ως καθαρή, περιποιημένη και προσεγμένη στην εμφάνισή της, με φροντισμένα ρούχα και μαλλιά.

Τελικά, ο 43χρονος φαίνεται πως «κάηκε» όχι μόνο από όσα είπε στους αστυνομικούς, αλλά κυρίως από όσα αρχικά απέκρυψε. Οι καταθέσεις μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό αποκάλυψαν τις αντιφάσεις του, οδηγώντας τον τελικά σε ομολογία.

Στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος κατηγορούμενος – Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο συλληφθείς σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.