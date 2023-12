Η ελληνική κουζίνα «τα σπάει» και επισήμως – Δεύτερη καλύτερη σε όλο τον κόσμο

Τα ελληνικά πιάτα που βρέθηκαν στη λίστα με τα καλύτερα 100

Ένα πράγμα ξέρουμε σίγουρα να κάνουμε καλά στην Ελλάδα. Να τρώμε –και να μαγειρεύουμε! Δεν υπάρχει τουρίστας που θα έρθει στην Ελλάδα και δεν θα δοκιμάσει σουβλάκι, μουσακά, φέτα και άλλες ελληνικές νοστιμιές.

Και δεν υπάρχει περίπτωση, αφού τα δοκιμάσει, να μην ενθουσιαστεί.

Η αγάπη μας για το φαγητό, οι καλές πρώτες ύλες και η τέχνη μας στις κουζίνες, επιτέλους επιβραβεύονται.

Το Taste Atlas ανακοίνωσε τις καλύτερες κουζίνες και τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο και η Ελλάδα έχει –φυσικά- θέση και στις δύο λίστες.

Η ελληνική κουζίνα ανέβηκε στο βάθρο, καθώς, μετά από ψηφοφορία, αναδείχθηκε δεύτερη σε όλο τον κόσμο, πίσω από την Ιταλία και την Ιαπωνία που μοιράστηκαν την πρώτη θέση.

Με «Άριστα» το 5, η ελληνική κουζίνα συγκέντρωσε βαθμολογία 4,64. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία με 4,61 και η Κίνα με 4,59.

Όπως φαίνεται, οι μεσογειακές και οι ασιατικές γεύσεις παραμένουν από τις πιο αγαπημένες σε όλο τον κόσμο.

Tα 100 καλύτερα πιάτα στον κόσμο

Εκτός από τις καλύτερες κουζίνες, το Taste Atlas «διάλεξε» και τα 100 καλύτερα πιάτα στον κόσμο.

Το πιάτο με την καλύτερη βαθμολογία για το 2023 είναι η πικάνια από τη Βραζιλία.

Picanha 🇧🇷 is the best dish in the world in 2023. TasteAtlas Awards 23/24: https://t.co/JbSIJdP1rg

One of Brazil’s most loved grilled meats, the picanha is both the name of the dish and the name of the cut used to make the dish. The cut comes from the top back side of the animal… pic.twitter.com/GrpTYdr0Hj

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 13, 2023