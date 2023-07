ΕΛΜΕΠΑ:Το Τμήμα που πληροί όλα τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια και ξεκίνησε δωρεάν το πρώτο Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε αποφοίτους Τμημάτων με ψηφιακές δεξιότητες. Το Τμήμα ΔΕΤ αποτελεί μια σημαντική επιλογή για τους υποψηφιους που δικαιολογείται πλήρως και από τα παρακάτω στοιχεία που το αφορούν:

Πιστοποιήθηκε χρονικά πρώτο στο ΕΛΜΕΠΑ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, και έλαβε έξι άριστα σε κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, και η φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών [1].

Κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης [2].

Διαθέτει ένα απίστευτα υψηλό ποσοστό απασχόλησης στην αγορά εργασίας, 99% σύμφωνα με σχετική έρευνα του 2022, με 3 στους 4 αποφοίτους μας να εργάζονται σε αντικείμενα σε συναφή με το Τμήμα μας [3]. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (N. 2515/1997) και συμμετέχουν στο προσοντολόγιο δημοσίου (ΑΣΕΠ) στο κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με θέμα «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη. Αποτελεί πλεονέκτημα – σημαντική επιλογή για τους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές [4].

Διαθέτει ένα πολύ υψηλό ρυθμό αποφοίτησης, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ένας στους τρεις ενεργούς φοιτητές του Τμήματος αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στα τέσσερα έτη φοίτησης [5].

Είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που διαθέτει εικονική περιήγηση στις εγκαταστάσεις του [6] και εφαρμογή Κινητών [7], οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά από φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος.

Διαθέτει άρτιες υποδομές και εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν 6 σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια με 130 Η/Υ, Βιβλιοθήκη, Εστιατόριο και κλειστό Γυμναστήριο με δωρεάν πρόσβαση για τους φοιτητές του [8].

