Εντοπίστηκαν οι πρόσφυγες στον Έβρο σε ελληνικό έδαφος – Μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο

Στην ελληνική επικράτεια, τέσσερα χιλιόμετρα νότια της νησίδας που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά, εντοπίστηκαν νωρίς το απόγευμα οι 39 πρόσφυγες, οι οποίοι περισυνελλέγονται από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να τους παράσχουν άμεση βοήθεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα αρχίζει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος αλλά και ο τρόπος που πέρασαν στα ελληνικά σύνορα.

Υπενθυμίζεται πως τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εκδοθεί δύο ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. στις οποίες γινόταν αναφορά πως η εν λόγω νησίδα ήταν εκτός ελληνικής επικράτειας και έτσι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές σε καμία ενέργεια.

«Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών.

Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών, για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας».

Το οπτικοακοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί όλες αυτές τις ημέρες από τον Εβρο πραγματικά σφίγγει το στομάχι. Βασανισμένοι άνθρωποι με λαχανιασμένες ζωές περιμένουν βοήθεια από τους άλλους τους υγιείς και ασφαλείς, που όμως δεν φτάνει.

Μεταξύ αυτών και μία έγκυος 8 μηνών που μάλιστα τονίζει ότι χρειάζεται επειγόντως γιατρό. «Είμαι έγκυος στον 8ο μήνα και χρειάζομαι γιατρό γιατί υπάρχει αιμορραγία», λέει η γυναίκα στο βίντεο που δημοσιοποιεί ο δημοσιογράφος του Spiegel.

!! SOS Update #εβρος:

1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory.

They crossed over to the Greek bank of the river today.

They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

— Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022