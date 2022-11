Eurovision 2023 / «Τα πάνω κάτω» στις ψηφοφορίες – Πώς θα βγαίνει ο νικητής

Σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας της Eurovision προχώρησε η EBU. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την έγκριση του Reference Group.

Οι αλλαγές περιγράφονται σε τρία σημεία.

ICYMI we announced these major changes to @Eurovision voting today

💫 Viewers alone will decide the Semi-Final results

🏆 Jury/Viewers still decide the Grand Final results

🌍 Rest of the World invited to vote too

We’ve answered some FAQs here 👉 https://t.co/YpIFic9byf pic.twitter.com/5hN9reYopY

— EBU (@EBU_HQ) November 22, 2022