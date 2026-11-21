«Φταίμε που γερνάμε;»

Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η αξία του ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελματική του ταυτότητα. Η παραγωγική διαδικασία ορίζει την κοινωνική θέση στον δημόσιο χώρο. Όταν όμως έρθει η στιγμή της συνταξιοδότησης, αυτή η δομή καταρρέει απότομα. Η έξοδος από την αγορά εργασίας δεν βιώνεται απλώς ως μια οικονομική μετάβαση, αλλά ως ένα βαθύ υπαρξιακό ρήγμα: όταν ο άνθρωπος παύει να παράγει, παύει σταδιακά να είναι ορατός.

Το κενό που αφήνει πίσω της η εργασία είναι βαρύ. Χωρίς τον καθημερινό σκοπό και τη θεσμική αναγνώριση που προσφέρει η επαγγελματική ζωή, χιλιάδες ηλικιωμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αθόρυβη κοινωνική «εξορία». Νιώθουν πως ζουν στο περιθώριο της καθημερινής ζωής.

«Μόλις πάρεις το χαρτί της σύνταξης, νιώθεις ότι σε βάζουν στο ράφι», περιγράφει ο κύριος Δημήτρης, 69 ετών, πρώην τεχνικός. «Δεν φτάνουν τα χρήματα. Πώς να βγει η ζωή έτσι, όταν δεν φτάνουν ούτε για να πάρουμε τα φάρμακά μας και να πληρώσουμε τους γιατρούς μας. Το κράτος δεν μας θέλει. Δεν μας υπολογίζει, σαν να θέλει να φύγουμε μια ώρα αρχύτερα. Από τη μια μέρα στην άλλη γίνεσαι αόρατος. Φταίμε που γερνάμε;»

Ηλικιωμένη γυναίκα με γκρίζα μαλλιά κοιτάζει σκεπτική έξω από το παράθυρο της κουζίνας

«Η κοινωνία σου περνάει το μήνυμα ότι ο χρόνος σου τελείωσε»

Αυτή η αίσθηση της θεσμικής και κοινωνικής απαξίωσης διαπερνά την καθημερινότητα των ανθρώπων τρίτης ηλικίας, μετατρέποντας τον ελεύθερο χρόνο σε πεδίο απομόνωσης. Η κυρία Άννα, 69 ετών, πρώην εκπαιδευτικός, βιώνει αυτή τη μετάβαση ως μια σταδιακή αποκοπή από τον κόσμο. «Όλη μου τη ζωή ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους, έπαιρνα αποφάσεις, ένιωθα χρήσιμη», εξομολογείται. «Τώρα, όταν μπαίνω σε μια τράπεζα ή σε μια δημόσια υπηρεσία, βλέπω την ανυπομονησία στα βλέμματα των νεότερων επειδή αργώ να συνεννοηθώ με τις οθόνες και τους κωδικούς. Η κοινωνία σου περνάει το μήνυμα ότι ο χρόνος σου τελείωσε, ότι δεν έχεις πια τίποτα να προσφέρεις».

Το κόστος στέγασης, ενέργειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απορροφά σχεδόν το σύνολο του μηνιαίου εισοδήματος. «Αν δεν είχαμε δικό μας σπίτι, θα πεινούσαμε», εξομολογείται η κυρία Ελένη. «Αλλά ακόμα και με δικό μας σπίτι, πάλι δυσκολευόμαστε. Δούλευες όλα τα χρόνια για να πάρεις μια σύνταξη ανθρώπινη, της προκοπής, για να μπορέσεις να περάσεις αυτά τα λίγα χρόνια που σου απομένουν λίγο καλά… λίγο. Και τελικά βλέπεις ότι το κράτος δεν σε θέλει άμα γερνάς».

Ακόμη πιο ασφυκτική είναι η κατάσταση για όσους ζουν μόνοι, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική στενότητα και την ψυχική απομόνωση. Η κυρία Σοφία, 73 ετών, μετρά κάθε ευρώ στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις κοινωνικές της επαφές. «Με 690 ευρώ σύνταξη, πρώτα πληρώνεις το ρεύμα, το νερό και τα φάρμακα, και μετά κοιτάς τι περισσεύει για φαγητό», περιγράφει. «Έχεις κόψει τον καφέ με μια φίλη, έχεις κόψει μια βόλτα, γιατί φοβάσαι μην προκύψει μια έκτακτη ανάγκη. Η μεγαλύτερη κούραση δεν είναι η φτώχεια, είναι η σιωπή μέσα στους τέσσερις τοίχους».

Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι περίπου το 40% των ηλικιωμένων ζει μόνο στο σπίτι. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περίπου το 22,8% των ηλικιωμένων (πάνω από 529.000 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παράγοντες που περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές και την έξοδο από το σπίτι.

Ελληνικές επιδημιολογικές μελέτες σε πληθυσμούς άνω των 65 ετών (μέσω ΚΑΠΗ, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δομών) καταγράφουν σταθερά ότι περίπου 40% έως 45% των ηλικιωμένων εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης.

Παράλληλα με τον προσωπικό τους αγώνα, οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να αποτελούν το αόρατο οικονομικό καταφύγιο για ολόκληρες οικογένειες. Σε μια κοινωνία όπου οι νεότερες γενιές παλεύουν με τη μισθωτή εργασία και το υψηλό κόστος ενοικίων, οι ηλικιωμένοι κόβουν από τις δικές τους ανάγκες για να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους. «Πόσοι συνταξιούχοι βοηθάνε παιδιά και εγγόνια; Στερούμαστε πολλά. Αν δεν δώσουμε κι εμείς από το υστέρημά μας, πώς θα σταθούν όρθια τα παιδιά μας;» συμπληρώνει η κυρία Ελένη.

Πίσω από τα οικονομικά μεγέθη κρύβεται μια βαθιά πικρία για τη στάση της πολιτείας απέναντι στην τρίτη ηλικία. Η αίσθηση της εγκατάλειψης είναι διάχυτη ανάμεσα στους ανθρώπους που προσέφεραν μια ζωή στην παραγωγή και τώρα αισθάνονται στο περιθώριο.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό τοπίο, η αναγκαστική επιστροφή στην εργασία λειτουργεί συχνά ως η μοναδική διέξοδος επιβίωσης, ακόμη κι αν το τίμημα σε σωματική φθορά είναι βαρύ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ (Σεπτέμβριος 2026), οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ξεπέρασαν τους 308.400, σημειώνοντας τεράστια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Κανένας συνταξιούχος δεν έχει όρεξη να δουλεύει, ούτε το κάνει από χόμπι», δηλώνει με αγανάκτηση ο κύριος Κώστας, 68 ετών, που αναγκάζεται να εργάζεται ως σερβιτόρος για να μπορέσει να καλύψει τα προς το ζην. «Όταν βλέπεις τη σύνταξη να εξανεμίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, τι σου απομένει; Παίρνεις τον δίσκο στο χέρι, παρά την ορθοστασία και τους πόνους στη μέση. Δεν είναι επιλογή, είναι ζήτημα επιβίωσης».

Πίσω από αυτή την εμπειρία κρύβεται μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη ηλικιακού ρατσισμού, η οποία αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους όχι ως ενεργά υποκείμενα με επιθυμίες, σκέψη και δικαιώματα, αλλά ως παθητικούς αποδέκτες φροντίδας. Πολλοί από αυτούς παλεύουν σιωπηλά με τη θλίψη και την κατάθλιψη, αποφεύγοντας να μοιραστούν το βάρος τους ακόμη και με τα ίδια τους τα παιδιά, από φόβο μήπως γίνουν φορτικοί. Έτσι, η σιωπή μέσα στα διαμερίσματα της πόλης γίνεται ο κανόνας, ενώ η αναζήτηση μιας οποιασδήποτε ασχολίας μετατρέπεται σε απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν.

Όπως επισημαίνουν κοινωνιολόγοι και ειδικοί της ψυχικής υγείας, η κρίση της τρίτης ηλικίας είναι πρωτίστως κρίση νοήματος. Όταν ένας πολιτισμός ταυτίζει την ανθρώπινη αξία αποκλειστικά με την οικονομική απόδοση, η συνταξιοδότηση ισοδυναμεί με συμβολικό θάνατο. Η ψυχολογική κατάρρευση που παρατηρείται συχνά στα πρώτα χρόνια μετά την αποχώρηση από την εργασία δεν οφείλεται στη βιολογική φθορά, αλλά στην απότομη αφαίρεση του κοινωνικού ρόλου και της αίσθησης του ανήκειν.

Ηλικιωμένη γυναίκα κοιτάζει από το παράθυρο με απλωμένα ρούχα

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή Αντώνη Οικονομόπουλο, η συνταξιοδότηση αποτελεί σημαντική μετάβαση ζωής, με απώλεια της επαγγελματικής ταυτότητας, της καθημερινής δομής και των συνηθισμένων κοινωνικών επαφών.

«Η απότομη αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να βρει νέο ρόλο, σκοπό και τρόπο να οργανώσει τον χρόνο του. Συγκεκριμένα, η απώλεια των σχέσεων στον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε μοναξιά και κοινωνική απομόνωση, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες ή δραστηριότητες. Για ορισμένους, το αποτέλεσμα είναι ένα αίσθημα κενού, απώλειας νοήματος, μειωμένης αυτοπεποίθησης ή ελέγχου και, σε κάποιες περιπτώσεις, καταθλιπτική συμπωματολογία και αυξημένο γενικευμένο άγχος» δηλώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο η προσαρμογή διευκολύνεται όταν το άτομο αποκτά νέους κοινωνικούς ρόλους, σχέσεις, δραστηριότητες και πηγές νοήματος πέρα από την εργασία. «Η σύνταξη δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους: μπορεί να σημαίνει ανακούφιση από την εργασιακή πίεση, αλλά και απώλεια για όσους αντλούσαν μεγάλο μέρος της ταυτότητας και του νοήματός τους από την εργασία.