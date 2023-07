Γαύδος: Η “απαγόρευση του γυμνισμού” σε παραλία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων! Τι απαντά η δήμαρχος

Χαμός με την ταμπέλα που τοποθετήθηκε στην παραλία του Σαρακήνικου. Τα σχόλια επισκεπτών και η άποψη των ντόπιων.

Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η τοποθέτηση, εκ μέρους του δήμου Γαύδου, απαγορευτικής πινακίδας. Και δεν πρόκειται για κάποια συνηθισμένη απαγόρευση αλλά για μία που αναφέρει ότι “απαγορεύεται ο γυμνισμός”! Η συγκεκριμένη απαγόρευση αφορά την κεντρική παραλία του Σαρακήνικου (μήκους περίπου 700 μέτρων), ενώ επισημαίνεται ότι αφορά μόνο τη συγκεκριμένη παραλία και όχι τις υπόλοιπες 7-8 που υπάρχουν στο νησί.

Πάντως, η συγκεκριμένη απαγόρευση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και σχόλια στο Facebook, επισκεπτών που κάθε χρόνο βρίσκονται στο νησί και συνδυάζουν τις διακοπές τους στην πανέμορφη Γαύδο με το χόμπι τους, δηλαδή τον γυμνισμό.

Σε μερικά σχόλια αναφέρονται τα εξής:

“What the F*** is happening to our beloved Gavdo?”.

“Τι είναι αυτό? Ανέκδοτα σε ταμπέλες? Όσο πάτε και τα κάνετε σκ*** εκεί στον δήμο. Περισυ ντουζάκι άθλιο επί πληρωμή και φέτος αυτό? Όλα αυτά που κάνουν αγαπητή την Γαυδο τα σακατευετε. Όπως άλλωστε έχετε σακατευσει όλη την χώρα. Μπράβο στην εξουσία σας”.

“Βρέθηκαν αλλά μέρη…μην νομίζετε ότι θα είσασταν οι μονοι…Καληνυχτα κύριοι Γαυδιωται αλλάζουν ούλα παγκοσμίως και εσείς είστε στον κόσμο σας …”.

“βρε αφηστε τον κοσμο να χαρει τη θαλασσα και τον ηλιο,στα μαγαζια σας αφηνει τα λεφτα,δεν θα τα παρετε δλδ αν ο πελατης εχει κανει μπανιο χωρις μαγιο”.

Το Flashnews.gr επικοινώνησε με τη δήμαρχο Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη και μας εξήγησε πώς προέκυψε αυτή η απόφαση της δημοτικής αρχής της περιοχής.

“Καταρχάς να τονίσουμε ότι αυτοί που σχολιάζουν δεν είναι ντόπιοι κάτοικοι της Γαύδου, αλλά πρόκειται για επισκέπτες. Οι ντόπιοι κάτοικοι το ήθελαν χρόνια αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια παραλία που να μπορεί να κάνει το μπάνιο της μια οικογένεια, που να μην υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν γυμνοί κτλ. Ήταν κοινό το αίτημα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σεβασμός και στους ντόπιους κατοίκους.”, επεσήμανε η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη.

Μάλιστα, όπως μας είπε η δήμαρχος, το αίτημα αυτό, για απαγόρευση του γυμνισμού σε μία έστω παραλία της Γαύδου, υπήρχε από παλιά, αλλά τώρα μπορεί να το υποστηρίξει ο δήμος.

“Τώρα πια η παραλία του Σαρακήνικου έχει αλλάξει δεν είναι όπως παλιά. Πλέον αναβαθμίστηκε η παραλία, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί κοντά. Πρέπει να υπάρχει μια κάποια είδους τάξη εκεί”, σημείωσε η κ. Στεφανάκη.

Να τονίσουμε ότι, όπως μας επισήμανε η δήμαρχος Γαύδου, σε περίπτωση που διαπιστωθούν γυμνιστές στη συγκεκριμένη παραλία, θα υπάρξει σύσταση και σε κάθε περίπτωση το ζήτημα επιλαμβάνεται η αστυνομία, αφού δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία (προφανώς) στο νησί.

Σε κάθε περίπτωση, η πανέμορφη Γαύδος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας.