Γεύμα κάτω από τα αστέρια με μόλις… 120.000 ευρώ

Εάν σας περισσεύουν 120.000 ευρώ και είστε λάτρης του διαστήματος και του καλού φαγητού, τότε η γαλλική εταιρεία Zephalto έχει φροντίσει για εσάς.

Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού πουλάει εισιτήρια προκράτησης για τα επερχόμενα ταξίδια σε μια κάψουλα υπό πίεση, που ονομάζεται Celeste, προσαρτημένη σε ένα στρατοσφαιρικό μπαλόνι.

Αυτή η κάψουλα θα ανέβει σε υψόμετρο 25 χιλιομέτρων (περίπου 15,5 μίλια), επιτρέποντας στους επισκέπτες να θαυμάσουν την καμπυλότητα της Γης.

Ενδιάμεσα από τη θέα, οι ταξιδιώτες θα πιούν το κρασί που επιθυμούν και θα απολαύσουν ένα δείπνο επιπέδου Michelin.

Τα εισιτήρια προκράτησης κοστίζουν 10.000 ευρώ (περίπου 10.900 $), συνολικά ένα ταξίδι με το Celeste θα σας κοστίσει 120.000 ευρώ (περίπου 131.100 $).

Εκπρόσωποι της εταιρείας μιλώντας στο CNN Travel ανέφεραν ότι οι θέσεις στις πρώτες πτήσεις από τα τέλη του 2024 έως τα μέσα του 2025 έχουν γίνει sold out και τώρα πωλούν θέσεις για τα ταξίδια από τα μέσα του 2025 και μετά.

Το Celeste θα μεταφέρει έξι επιβάτες και δύο πιλότους φτάνοντας στο μέγιστο υψόμετρο σε μόλις 90 λεπτά. Στη συνέχεια, η κάψουλα θα αιωρείται πάνω από τη Γη για τρεις ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επιβάτες θα γευματίζουν.

«Η θέα και το συνολικό ταξίδι παραμένουν στο επίκεντρο της προσφοράς, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εκτιμήσουν και να απολαύσουν την ομορφιά του περιβάλλοντός τους» σημείωσε εκπρόσωπος της Zephalto.

Η Zephalto λέει ότι συνεργάζεται επίσης στενά με τη γαλλική διαστημική υπηρεσία, CNES, για το έργο και υπολογίζει την αεροπορική εταιρεία Airbus ως έναν από τους εταίρους της.

Η εταιρεία λέει ότι το μπαλόνι, το οποίο τροφοδοτείται από ήλιο, θα πρέπει να έχει τις ίδιες πιστοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας με ένα εμπορικό αεροσκάφος.

Η Zephalto λέει ότι ολοκλήρωσε τρεις πιλοτικές πτήσεις, με άλλη μια προγραμματισμένη έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει ολόκληρο το ταξίδι.

Οι πτήσεις θα είναι ανοιχτές σε άτομα όλων των ηλικιών και δεν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση.

