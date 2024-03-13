ΓΓΑ-Ποσοστό στοιχήματος | Αυτα τα ποσά εισέπραξαν τα Ρεθυμνιώτικα σωματεία

Αυτά τα ποσά εισέπραξαν τα Ρεθυμνιώτικα σωματεία από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού
Αυτά είναι τα ποσά που εισέπραξαν τα Ρεθυμνιώτικα σωματεία από σωματεία από το ποσοστό του στοιχήματος που διανεμήθηκαν από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού.
Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά τον πίνακα με τα Ρεθυμνιώτικα σωματεία που είχαν πληρεί εγγραφεί στο μητρώο σωματείων της ΓΓΑ,Και το ποσό που εισπράττει κάθε ένα από αυτά.
Τα στοιχεία είναι από τον επίσημο πίνακα καταβολής χρημάτων που έχει βγάλει στη δημοσιότητα η ΓΓΑ,δείτε εδώ.
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ημερομηνία εγγραφής/επανεγ
|ΧΞ78
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ
|ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
|2,061.21
|ΧΗ50
|ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|1,000.00
|ΝΚ40
|ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΝΕ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
|3,952.89
|ΧΓ93
|ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
|
2,240.00
|ΛΞ98
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,074.95
|ΛΞ94
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|10,635.13
|ΧΕ18
|ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ
|2,340.45
|ΝΡ00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,193.56
|ΧΖ12
|ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|1,552.99
|ΙΖ39
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2,150.03
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ποσό είσπραξης
|ΛΞ95
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|1,000.00
|ΧΧ04
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΞΙΦΑΣΚΙΑ
|1,565.01
|ΧΣ68
|ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ
|ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ
|1,000.00
|ΛΟ02
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Η ΦΛΟΓΑ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|1,000.00
|ΛΞ87
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|11,019.97
|ΧΙ36
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
|3,334.81
|ΙΡ18
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
|4,238.55
|ΧΒ08
|ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – Μ.Α.Ρ.Σ.
|ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ)
|1,000.00
|ΧΤ12
|ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ
|ΜΠΡΙΤΖ
|1,000.00
|ΜΝ20
|ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ
1,000.00
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ποσό είσπραξης
|ΦΤ69
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
|ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
|6,499.30
|ΦΟ68
|ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΙ ΑΕΤΟΙ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|1,362.93
|ΦΩ71
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΕΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
|2,271.54
|ΧΤ05
|ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ
|2,062.74
|ΞΙ79
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|1,000.00
|ΧΓ54
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΑΙΟΙ
|ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ
|1,000.00
|ΧΑ09
|ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
|ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ
|1,000.00
|ΦΦ24
|ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΑΤΛΑΣ
|ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
|2,097.15
|ΛΞ91
|ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,091.75
|ΦΤ81
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ “Ο ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ”
|ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ, ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ
|3,990.63
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ποσό είσπραξης
|ΞΑ80
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
|5,045.65
|ΛΟ01
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|1,792.21
|ΦΤ17
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΚΑΡΑΤΕ
|2,229.25
|ΙΙ67
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,382.31
|ΙΖ28
|ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|19,041.01
|ΧΦ82
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
|1,921.45
|ΧΝ79
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|1,000.00
|ΝΧ50
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ WTF
|2,074.87
|ΛΔ70
|ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|2,351.30
|ΛΞ83
|ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ
1,746.90
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ποσό είσπραξης
|ΧΝ72
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|5,790.22
|ΙΙ65
|ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙ
|ΠΑΛΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
|17,631.83
|ΧΖ54
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΚΙΑ
|ΙΠΠΑΣΙΑ
|1,923.02
|ΟΚ72
|ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|1,825.71
|ΦΤ75
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ
|4,334.50
|ΩΩ21
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ -ΙΚΑΡΟΣ
|ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
|1,700.00
|ΧΑ11
|ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΚΟ.Ο.ΜΥΛ.) ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|1,296.43
|ΦΑ34
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΛΗ
|2,183.80
|ΚΦ18
|ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΕΛΛΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,068.08
|ΧΟ29
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
2,204.17
|Κωδικός ΓΓΑ
|Επωνυμία σωματείου
|Εγγεγραμμένα αθλήματα
|Ποσό είσπραξης
|ΛΞ84
|ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|2,091.75
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