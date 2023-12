Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πλατεία Ελευθερίας στις 23 και στις 24 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΔΗΚΕΗ στην Πλατεία Ελευθερίας για τις 23 και τις 24 Δεκεμβρίου 2023:

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου

17:00 – 17:30 Συναυλία με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “Anemi’ με τίτλο “Πρώτη γιορτή του κόσμου…” Παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

17:40 -18:00 Τραγούδια αγάπης και τραγούδια Χριστουγέννων από την χορωδία του Ωδείου Κρήτης. Υπεύθυνη χορωδίας Τόνια Ασσαριωτάκη

18:10- 18:40 Η Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό τη Διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου θα μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων μέσα από μια εορταστική Συναυλία! Στο πιάνο συνοδεύει ο Νίκος Κόκκινης.

19:00 -19:45 H χορωδία «Ωδή τριτέκνων» θα μας κρατήσει συντροφιά με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

20:00 Xmas Dance Show από το Ελληνικό Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών “ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ” και την σχολή χορού iDANCE Studio, με guest χορογραφίες από τη σχολή χορού Nicola West Stage Group και την ομάδα χορού INITIUM. Μια χριστουγεννιάτικη χορευτική συνεργασία νέων χορευτών, που θα γεμίσει με street style & latin ρυθμούς την πόλη μας”

Παράλληλα με την σκηνή:

10:00 – 17:00 Η Ομάδα Graffiti του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ με το δάσκαλό της Χρήστο Μαρκάκη θα παρευρίσκονται στο χώρο από τις 10 το πρωί έως το βράδυ για να κάνουν επίδειξη της τέχνης του Graffiti και να δημιουργούν χριστουγεννιάτικες κάρτες που θα δωρίζουν στους μικρούς μας φίλους

16:00 – 19:00 Κρητική παραδοσιακή κουζίνα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινιών. Ζυμώνουμε, πλάθουμε και ψήνουμε σκιουφικτά και στη συνέχεια τα μοιράζουμε στον κόσμο να τα γευτεί. Υπεύθυνη η Ιωάννα Βαρουχάκη μέλος του Δ.Σ.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου

12:00 – 13:00 Οι μουσικές σχολές Χάρης Σάρρης μας προσκαλούν σε μια συναυλία με το σύνολο Σαξοφώνων και την Μπαντίνα της σχόλης σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει Antony Dvorak, Astor Piazzolla, Nino Rota, Michael Jackson, James Brown, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια!

19:30 – 20:30 Συναυλία με τους Can of Gems. Αυτή την παραμονή τα παιδιά των Can of Gems ανοίγουν το κουτί με τα πολύτιμα πετράδια τους, κι έρχονται να τα μοιραστούν μαζί μας. Για την μπάντα αυτή πολύτιμο είναι ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε. Με τα διαφορετικά τους ακούσματα και έναν ήχο που σε χωρά σε όρια, δένουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, την ελληνική με την ξένη μουσική και μας ταξιδεύουν στον νοσταλγικό τους χάρτη όπου σίγουρα ο καθένας μας θα βρει τον θησαυρό του.

20:40 – 22:00 Συναυλία με την Εμμανουέλα Νινιράκη

Η Εμμανουέλα Νινιράκη στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου! Μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες της θα φορέσουν τα γιορτινά τους και θα βρεθούν για μια συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας στις 24 Δεκεμβρίου.

Τραγούδια από τη δισκογραφία της ερμηνεύτριας, αλλά και αγαπημένα τραγούδια της ελληνική μουσικής, θα παρουσιαστούν με αυτοσχεδιαστική διάθεση μέσα από ηλεκτρικούς και παραδοσιακούς ήχους.

Μαζί της επί σκηνής: Νίκος Βογιατζάκης (ηλεκτρική κιθάρα), Μανώλης Κανακάκης (πιάνο, κανονάκι), Παναγιώτης Καπιζιώνης (μπουζούκι), Χάρης Μανουσάκης (ακουστική κιθάρα)

Υπενθυμίζουμε πως στο χώρο στάθμευσης δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου έχουν τοποθετηθεί παιχνίδια και το σπιτάκι του Άι Βασίλη ενώ το καρουζέλ στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης σας υποδέχεται καθημερινά από τις 11:00 – 15:00 και από τις 17:00 -21:00 με ελεύθερη είσοδο!

Παράλληλα τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια εκτείνονται κατά μήκος του πεζόδρομου της Δικαιοσύνης μέχρι και την Ίδης ενώ στην 25ης Αυγούστου μέχρι και την πλατεία του Αγίου Τίτου βρίσκονται τα σπιτάκια των εθελοντικών οργανώσεων.