Ηράκλειο:Διεξαγωγή Περιφερειακού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Κρήτης στο Δήμο Χερσονήσου”

Το Σάββατο και Κυριακή 12 & 13 Μαρτίου 2022, θα διεξαχθεί ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Κρήτης του FIRST® LEGO® League, στο Φιλωνίδειο κλειστό γυμναστήριο Λ. Χερσονήσου. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Eduact με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), με τοπικό συνεργάτη το Εκπαιδευτικό Κέντρο HERO Ηellenic Εducation Ρobotics Οrganisation και υπό την Αιγίδα του Δήμου Χερσονήσου.

Το FIRST® LEGO® League είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, με τη μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και πιστεύοντας στον εαυτό τους, διδάσκοντάς τους παράλληλα πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Πρόκειται για μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® Education που διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως. Το FIRST® LEGO® League, είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ15/160778/Δ2).

Στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Κρήτης θα συμμετέχουν συνολικά 250 παιδιά, προπονητές και εθελοντές στην κατηγορία του Challenge που αφορά στις ηλικίες 9-16 ετών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κυλιόμενο πρόγραμμα για την αποφυγή του συνωστισμού στο χώρο. Είναι ένας από τους επτά περιφερειακούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν φέτος στην Ελλάδα και συνολικά το 1/3 των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό του FIRST® LEGO® League Greece που θα λάβει χώρα στις 2 και 3 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Η τελετή λήξης και η ανακοίνωση των προκρίσεων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Μαρτίου σε μορφή show δια ζώσης στο Δήμο Χερσονήσου.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: ο Χρυσός Χορηγός για την περιφέρεια της Κρήτης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, η Ο3 Out of Ordinary επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων και επιμόρφωσης LEGO Education στην Ελλάδα, οι Χρυσοί Χορηγοί Προγραμμάτων της Eduact: KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, ο Μεγάλος Χορηγός Προγραμμάτων το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ, καθώς και ο Χορηγός Μετακίνησης Avance.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του: https://firstlegoleague.gr/.