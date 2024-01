Ηράκλειο:Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας για θέματα Προστασίας και Διατήρησης της Οικολογίας της Άγριας Ζωής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, είχε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας στο Ηράκλειο, αντιπροσωπεία Κινέζων επιστημόνων που πραγματοποίησαν ενημερωτική επίσκεψη στο Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με τον φορέα Hellas-China International Exchange Center δια του γραφείου “Administration of Foreign Experts Affairs P.R. China in Greece”.

Κατά τη συνάντηση παρόντες από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ ήταν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης και ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φίλιππος Βερβερίδης (ως συντονιστής της επίσκεψης), ενώ από την πλευρά της Κινεζικής Αντιπροσωπείας παραβρέθηκαν ο επικεφαλής Deputy Director-General του China CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) Management Authority, Department of Wild Wildlife Conservation, China National Forestry and Grassland Administration, Dr. Zhang Dehui, συνοδεία επταμελούς επιστημονικής επιτροπής. Διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές, η ύπαρξη επιστημονικών πεδίων κοινού ενδιαφέροντος και η διάθεση διερεύνησης περαιτέρω συνεργασίας των δύο φορέων στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Η Κινεζική Αντιπροσωπεία συμπεριλάμβανε είκοσι επιστήμονες εξειδικευμένους στο πεδίο της Προστασίας και Διατήρησης της Οικολογίας της Άγριας Ζωής, οι οποίοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οργανώθηκαν, από τον συντονιστή της εκδήλωσης, παρουσιάσεις στους επισκέπτες από μέλη του Τμήματος Γεωπονίας που αφορούσαν σε θέματα της Κρητικής Χλωρίδας και προστασίας της Άγριας Πανίδας της Κρήτης (Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Πασχαλίδης), καθώς και της σημασίας των αγροοικοσυστημάτων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της άγριας ζωής της Κρήτης (Υποψ. Διδακτ. Ιωάννης Ζωγραφάκης). Τέλος, έγιναν αναφορές στα περιβαλλοντικά προβλήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας και πρόκλησης καταστροφών επιλέγοντας ως μελέτη περίπτωσης το Εθνικό Δασικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης).

Η Κινεζική Αντιπροσωπεία εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την επίσκεψη στο ΕΛΜΕΠΑ, ενώ τις επόμενες μέρες θα επισκεφθεί και άλλους φορείς ταξιδεύοντας τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για ερευνητικούς σκοπούς για περίπου 15 ημέρες.