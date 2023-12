Ηράκλειο:Επίσκεψη της Μορφωτικής Ακολούθου της Πρεσβείας των Η.Π.Α στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθ. Νίκο Κατσαράκη, είχε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 η Μορφωτική Ακόλουθος της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, κα Shanna Surendra συνοδευόμενη από στέλεχος της πρεσβείας σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Η συνάντηση είχε ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα με επίκεντρο τις δράσεις διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου και τον σχεδιασμό προώθησης της συνεργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενημέρωσε διεξοδικά τη Μορφωτική Ακόλουθο για τις δράσεις εξωστρέφειας του Ιδρύματος, για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΑΤΗΕΝΑ – στο οποίο το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – και για το δίκτυο συνεργασιών του Πανεπιστημίου με αντίστοιχα ιδρύματα των Η.Π.Α. Επίσης, οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Καινοτομίας Καθ. Αθανάσιος Μαλάμος και Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης Καθ. Φώτιος Μαυροματάκης ενημέρωσαν την κα Surendra για θέματα έρευνας, καινοτομίας και προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, αντίστοιχα.

Η κα Shanna Surendra δήλωσε εντυπωσιασμένη από τα βήματα διεθνοποίησης που έχουν γίνει από πλευράς Πανεπιστημίου και ανέφερε ότι ο δείκτης προόδου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε επίπεδο διεθνοποίησης βρίσκεται πολύ ψηλά. Στο ΕΛΜΕΠΑ υλοποιούνται ήδη προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και θερινών σχολείων στο πλαίσιο μνημονίων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με ιδρύματα των Η.Π.Α. όπως: Rutgers University, Springfield College, Springfield MA, The Regents of the University of Michigan, University of South Alabama και York College of Pennsylvania.

Ο Πρύτανης Καθ. Νίκος Κατσαράκης εξέφρασε την επιθυμία οι συνεργασίες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των Η.Π.Α. να επεκταθούν και να εδραιωθούν μέσα από μακροχρόνιες διμερείς συμφωνίες που θα επιτρέπουν τη συνδιοργάνωση σύντομων εντατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και την ανταλλαγή ¬¬¬¬¬φοιτητών, ερευνητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.