ΙΤΕ:Οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες κινδυνεύουν από τη θερμική καταπόνηση στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις

Νέα μελέτη στο Nature Cities αποκαλύπτει:

Οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες κινδυνεύουν από τη θερμική καταπόνηση στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις

Μια νέα μελέτη, υπό τoν συντονισμό του Πολυτεχνείου του Βερολίνου (TU Berlin), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ρίχνει φως στη σοβαρή περιβαλλοντική αδικία που σχετίζεται με τη θερμική καταπόνηση σε 14 μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις. Το σχετικό άρθρο στην έγκυρη Επιστημονική επιθεώρηση “Nature Cities”, δείχνει ότι οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τη θερμότητα κατανέμονται άνισα στον πληθυσμό, με τις ευάλωτες ομάδες να είναι σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Η Καθηγήτρια Birgit Kleinschmit και η ομάδα της από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου, μαζί με άλλους Ευρωπαίους επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου του Δρ. Νεκτάριου Χρυσουλάκη από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις που μελετήθηκαν, οι κάτοικοι χαμηλού εισοδήματος, ενοικιαστές, μετανάστες και άνεργοι, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους αστικού πρασίνου με φυσικό δροσισμό, καθώς συνήθως διαμένουν σε παλιές κατοικίες υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου (και όχι σε περι-αστικές περιοχές όπως εικάζεται). Αντίθετα, οι κάτοικοι με μεγαλύτερα εισοδήματα, ντόπιοι και ιδιοκτήτες κατοικιών, ωφελούνται δυσανάλογα από την ευεργετική επίδραση των αστικών πράσινων χώρων, οι οποίοι προσφέρουν φυσική ψύξη μέσω της σκίασης και της εξατμισοδιαπνοής, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης.

Η θερμική καταπόνηση αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων που αποδίδονται σε παράγοντες σχετικούς με το κλίμα στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει πληγεί από σοβαρούς καύσωνες, ενώ οι κλιματικές προσομοιώσεις προβλέπουν μια αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους στο μέλλον. Οι μεγάλες πόλεις επηρεάζονται περισσότερο, όπου η αστική δομή και λειτουργία εντείνουν την αύξηση της θερμοκρασίας. Έτσι, ο κίνδυνος θερμοπληξίας σε περιπτώσεις καυσώνων για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες είναι αυξημένος, καθώς συχνά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το κόστος παθητικών ή ενεργητικών μέσων ψύξης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα πολιτικής τα οποία θα δημιουργήσουν και θα κατανείμουν πιο δίκαια τους χώρους πρασίνου στις αστικές περιοχές. Οι επενδύσεις στους αστικούς πράσινους χώρους, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της θερμικής καταπόνησης στην υγεία.

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στο σχετικό άρθρο στο Nature Cities υπό τον τίτλο: “Unprivileged groups are less served by green cooling services in major European urban areas”

https://www.nature.com/articles/s44284-024-00077-x

Δροσισμός λόγω αστικού πρασίνου και χωρική κατανομή χαμηλότερων εισοδημάτων στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις που μελετήθηκαν: a. Η χωρική κατανομή του δείκτη δροσισμού λόγω του αστικού πρασίνου (green cooling services index: GCoS) κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής ημέρας του 2022 σε κάθε πόλη. b. Ποσοστό των κατοίκων με εισόδημα νοικοκυριού στο κατώτερο 40%.