Κλιμακώνει την επίθεση η Ρωσία – Αντιστέκεται το Κίεβο και άλλες πόλεις – Με μολότοφ «εξοπλίζονται» οι κάτοικοι

Τρίτη μέρα πολέμου στην Ουκρανία και η Ρωσία σφυροκοπά τη χώρα. Το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Χάρκοβο προβάλουν αντίσταση με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι θα αντισταθούν στην εισβολή του Ρωσικού στρατού. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με πυραύλους ενώ δεν λείπουν και οι οδομαχίες. Γυναίκες και παιδιά φτιάχνουν μολότοφ για να μπορέσουν να αντισταθούν όπως μπορούν στους εισβολείς.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται ρωσικά στρατεύματα να διασχίζουν την Ουκρανία, ενώ όπως διακρίνεται τα ρωσικά τανκς φέρουν το γράμμα «V».

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, υποστηριζόμενοι από το ρωσικό στρατό, σημειώνουν «επιτυχίες». Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Η απόφαση της Ρωσίας για κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται μετά τα μπρος – πίσω για έναρξη συνομιλιών με την Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι χθες Παρασκευή φάνηκε να υπάρχει μια χαραμάδα για έναρξη συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μόσχα ανέφερε ότι χθες υπήρξε ένα time out μερικών ωρών, προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις για να απαντήσουν στο αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει αλλάξει τόνο απεύθυνσης στον λαό, προσπαθώντας να μεταδώσει εμψυχωτικό μήνυμα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι Ουκρανοί δεν θα παραδοθούν και θα συνεχίσουν να μάχονται για την πατρίδα τους.

Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 198 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής ενώ αναφέρουν ότι οι Ρώσοι μετρούν 3.500 νεκρούς στρατιώτες κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητη πηγή. Οι ρωσικές δυνάμεις από την άλλη δεν αναφέρουν απώλειες στο στρατόπεδό τους ενώ επιμένουν ότι η επιχείρηση τους στην Ουκρανία χαρακτηρίζεται από «χειρουργικές επεμβάσεις» που δεν έχουν στόχο αμάχους.

Ωστόσο οι εικόνες που έρχονται από διάφορα σημεία της Ουκρανίας τους διαψεύδουν. Ανάμεσα στους αμάχους που έχασαν σήμερα τη ζωή τους συμπεριλαμβάνονται και έξι Έλληνες ομογενείς στα Ανατολικά της χώρας.

Οι σειρήνες ηχούν και πάλι στο Κίεβο που δέχεται επίθεση με πυραύλους όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα γίνονται οδομαχίες και ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ τα καταφύγια είναι γεμάτα. Όπως όλα δείχνουν θα είναι μία ακόμα δύσκολη νύχτα για την ουκρανική πρωτεύουσα

In #Kyiv, there is shooting in #Solomenka and #Troyeshchyna

The #Ukrainian capital is the main target for the occupants, but their advance has slowed. Such data was reported by the #British Ministry of Defense. pic.twitter.com/MGHywP2xT3

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022