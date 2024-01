Η Κρήτη ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για ταξίδια και για φαγητό το 2024

Στην 9η θέση των κορυφαίων προορισμών στον κόσμο για ταξίδι και στην 3η θέση των κορυφαίων για φαγητό

Ισχυρή είναι η ελληνική παρουσία στις Λίστες, που ανακοίνωσε η Tripadvisor για το 2024, με τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο.

Οι νικητές των βραβείων είναι προορισμοί των οποίων τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι δραστηριότητες έλαβαν μεγάλο όγκο διθυραμβικών κριτικών και απόψεων μέσω της διεθνής πλατφόρμας σε διάστημα 12 μηνών. Να σημειωθεί ότι λιγότερο από το 1% των 8 εκατ. καταχωρήσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best, το οποίο αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια.

Φέτος, οι προορισμοί επιλογής ταξιδιωτών εκτείνονται σε 7 Λίστες: Κορυφαίοι προορισμοί, Προορισμοί που είναι της μόδας, Προορισμοί για φυσικά τοπία, Προορισμοί για φαγητό, Προορισμοί για πολιτισμό, Προορισμοί για μήνα του μέλιτος και Προορισμοί για βιωσιμότητα. Σε όλες τις Λίστες υπάρχει η παγκόσμια κατάταξη ενώ σε κάποιες υπάρχει και επιμέρους κατάταξη για την Ευρώπη για τις ΗΠΑ ή για άλλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Η Ελλάδα έχει παρουσία στις Λίστες με τους κορυφαίους προορισμούς, με τους καλύτερους προορισμούς για φαγητό, με τους καλύτερους προορισμούς για πολιτισμό και με τους καλύτερους προορισμούς για μήνα του μέλιτος.

Αναλυτικά, στη Λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για το 2024, η Κρήτη κατατάχθηκε στην 9η θέση. Στην ευρωπαϊκή Λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς, η Κρήτη κατέλαβε την 4η θέση, η Σαντορίνη την 14η θέση και η Αθήνα την 18η θέση. Στην παγκόσμια λίστα ως κορυφαίος προορισμός για το 2024 αναδείχθηκε το Ντουμπάι και στην ευρωπαϊκή λίστα το Λονδίνο.

Στη Λίστα με τους 25 καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για φαγητό η Κρήτη κατέλαβε την 3η θέση και η Αθήνα την 15η θέση. Στην ευρωπαϊκή Λίστα, που καταχωρήθηκαν 10 προορισμοί, η Κρήτη κατέλαβε την 2η θέση και η Αθήνα την 8η θέση. Στην 1η θέση της Λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για φαγητό βρέθηκε το Ανόι ενώ στην 1η θέση της ευρωπαϊκής Λίστας η Ρώμη.

Στη Λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για πολιτισμό η Αθήνα κατέλαβε την 5η θέση ενώ στην 1η θέση βρέθηκε η Κούβα.

Στους 25 κορυφαίους προορισμούς για μήνα του μέλιτος η Σαντορίνη κατέλαβε την 8η θέση ενώ την 1η θέση πήρε το Μπαλί.

Το Τόκιο κατατάχθηκε στην 1η θέση με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο που είναι της μόδας. Το Καταμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ, αναδείχθηκε στην 1η θέση με τους 25 καλύτερους προορισμούς για φυσικά τοπία. Η Κοπεγχάγη κατατάχθηκε στην 1η θέση στη Λίστα με τους 15 κορυφαίους προορισμούς για βιωσιμότητα.https://www.travel.gr/