Κρήτη:Διάκριση των ξενοδοχείων Ομίλου Βανταράκη στα World Luxury Hotel Awards 2023.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΑ WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2023

Τα 5* ξενοδοχεία του Ομίλου Βανταράκη έκαναν πάλι τη διαφορά στα World Luxury Hotel Awards 2023, κερδίζοντας πολλαπλές διακρίσεις σε σημαντικές κατηγορίες του ξενοδοχειακού τομέα.

Anemos Luxury Grand Resort

● Best Luxury Family Resort – Global Winner

● Best Luxury Spa Retreat – Global Winner

● Best Luxury Romantic Beach Resort in Europe

● Best Luxury Spa Resort in Southern Europe

Mythos Palace Resort & Spa

● Best Luxury Seaside Resort in Europe

● Best Luxury Coastal Resort in Southern Europe

Eliros Mare Beachfront Poem Hotel

● Best Luxury Eco Resort in Europe

● Best Luxury Lifestyle Resort in Southern Europe

● Best Luxury Beach Resort in Greece

Pepper Sea Club Hotel

● Best Luxury Honeymoon Hotel – Global Winner

● Best Luxury Adults Only Hotel in Greece

Τα World Luxury Hotel Awards από το 2006 αναδεικνύουν τα ξενοδοχεία εκείνα που έχουν αναβαθμίσει τα πρότυπα της υπεροχής και της ικανοποίησης των επισκεπτών διεθνώς.

Οι νίκες των ξενοδοχείων του Ομίλου Βανταράκη, αποδεικνύουν τη δέσμευση των ξενοδοχείων του στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τον Όμιλο πρωταγωνιστή στην παγκόσμια σκηνή της πολυτελούς φιλοξενίας.