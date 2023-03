Κρήτη:Εκδήλωση με θέμα την επαναχρησιμοποίηση των ελαστικών

Εκδήλωση με θέμα την επαναχρησιμοποίηση των ελαστικών με κυκλικό πρόσημο και τον επανασχεδιασμό ζωής των πόλεων με φόντο την πράσινη ανάπτυξη συνδυαστικά με την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Το Ευρωπαϊκό Έργο REPLAN – CITY LIFE – Relevant Audience Plan Leading to Awareness Network for Circular Economy Use of Recycled Tyre materials in city LIFE, που σημαίνει : συναφές σχέδιο κοινού που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας, παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΤΕΕ – ΤΑΚ στο κοινό της Κρήτης.

Στόχος της εσπερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά και στις εφαρμογές τους, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το έργο (στόχοι – δράσεις) από την συντονίστρια του έργου, Ελένη Τζαγκαράκη, αρχιτ. Μηχ. Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης. Μίλησαν ειδικοί, ηγετικά στελέχη εταιρειών ελαστικών, όπως ο κ. Καιρίδης

Ο οποίος ανέλυσε την αξιοποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από ανακυκλωμένα ελαστικά στην κυκλική οικονομία πόλεων και Περιφερειών και ο κ. Μαυριάς, που ανέπτυξε τον κύκλο του ελαστικού.

Την εσπερίδα συντόνισε ο κ. Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΤΕΕ – ΤΑΚ, ενώ ακολούθησε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων ιδιωτικών εταιρειών, δημόσιου φορέα και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του Εντεταλμένου για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Περιφερειακού συμβούλου κ. Αλεξάκη.

Το ευρωπαϊκό έργο REPLAN – CITY LIFE, συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από το Αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών και οι επιμέρους στόχοι του είναι :

1. Να ευαισθητοποιήσει συγκεκριμένες ομάδες – στόχους που σχετίζονται με τη χρήση των υλικών από ανακυκλωμένα ελαστικά στις κατασκευές και στις υποδομές σε αστικές περιοχές.

2. Να αναδείξει μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία θα μπορούν να δίνονται πληροφορίες στις συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.

3. Να εφαρμόσει και να προωθήσει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς .

4. Να εφαρμόσει πρακτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναπτύξει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά προϊόντα αλλά και στις εφαρμογές τους στο αστικό περιβάλλον.