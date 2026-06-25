Κρήτη:«Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. στο 5ο Plenary Meeting του ευρωπαϊκού έργου CSSBoost στην Ισπανία»

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.) συμμετείχε στο 5ο Plenary Meeting του ευρωπαϊκού έργου CSSBoost, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 2026 στην πόλη Vic της Καταλονίας στην Ισπανία, με οικοδεσπότη το BETA Technological Centre του Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Την Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. εκπροσώπησαν η Διευθύντρια της εταιρείας, κα Πετραντωνάκη και η Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων, κα Λίτου, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της ολομέλειας και στις συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης και τη μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, οι εταίροι επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση της προόδου του έργου μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση, παρουσιάζοντας την πορεία των βασικών Πακέτων Εργασίας (Work Packages), τις ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων, την ενσωμάτωση και αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και τις δράσεις επιχειρηματικής αξιοποίησης, επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόοδος του Pilot 1 της Κρήτης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Mediterranean Agrofood Competence Center (MACC) και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που υλοποιήθηκαν με παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρήσεις και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη κυκλικών αλυσίδων αξίας.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. σε σχολικές μονάδες της Κρήτης, με στόχο την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης. Μέσα από τις δράσεις αυτές, εκατοντάδες μαθητές ενημερώθηκαν για τη βιώσιμη γεωργία, τη διαχείριση φυσικών πόρων και τις δυνατότητες αξιοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων ως πολύτιμων πόρων για την τοπική ανάπτυξη.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στην ανασκόπηση των πιλοτικών εφαρμογών των ευρωπαϊκών περιφερειών και στη βελτίωση των αναλύσεων PESTELG για τα διαφορετικά σενάρια εφαρμογής των κυκλικών λύσεων. Οι εταίροι εργάστηκαν από κοινού για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και την ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών που θα επιτρέψουν τη μεταφορά και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, η κοινοπραξία επικεντρώθηκε στη στρατηγική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, στις δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κυκλικών Συστημικών Λύσεων (Circular Systemic Solutions – CSS), με κοινό στόχο οι λύσεις που αναπτύσσονται σήμερα να μπορέσουν να κλιμακωθούν και να συμβάλουν ουσιαστικά στον πράσινο και κυκλικό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών περιφερειών και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η συμμετοχή της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. στο CSSBoost επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Κρήτης στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από τη συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς από όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή κοινοπραξία του CSSBoost και η ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το BETA Technological Centre και το Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) για την εξαιρετική φιλοξενία και διοργάνωση της συνάντησης στο Vic της Καταλονίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

* Εταίροι του έργου CSSBoost: Technical University of Crete, Imperial College London, Gruppo Maggioli, CAS Software AG, krumedia GmbH, Technologiezentrum Horb GmbH & Co. KG, Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, Università Politecnica delle Marche, Ciip S.p.A. – Cicli Integrati Impianti Primari, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Hellenic Mediterranean University,

Mediterranean Agrofood Competence Center (MACC), Rural Tourism Cluster Epaithros, PARTICLE SUMMARY, Carris, Adrestia R&D, ACCELIGENCE LTD, ACR+ | Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management, BETA Technological Centre, MOTONIUS, bwcon, Social CRM Research Center e.V., WWEELab Research Group | Università Politecnica delle Marche και Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.).