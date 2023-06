Λασίθι: Πολιτισμός και τουρισμός – Διεθνής διαγωνισμός τέχνης για τη «Φροντίδα»

Μια σημαντική προσπάθεια με διεθνή χαρακτήρα, που προωθεί τον πολιτισμό ως σημείο αναφοράς στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας μας, έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Minos Palace στον Άγιο Νικόλαο.

Το ίδρυμα Μαμιδάκη ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Τέχνης με θέμα την ευρύτερη έννοια της «Φροντίδας». Τρία έργα δυο Ελλήνων καλλιτεχνών και μιας καλλιτέχνιδας από την Ιαπωνία βραβεύθηκαν με ισότιμα βραβεία. Οι δημιουργίες των καλλιτεχνών κοσμούν τους διαδρόμους των δωματίων του ξενοδοχείου Minos Palace.

Η Μάρω Φασουλή, ο Αλέξανδρος Λάιος και η εκπληκτική Γιαπωνέζα Άμι Γιαμασάκι, μίλησαν στο κοινό που παραβρέθηκε στην παρουσίαση των έργων τους. Για την σημασία της προσπάθειας που το ίδρυμα Μαμιδάκη κάνει, προωθώντας την τέχνη ως μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού μίλησε στην ΕΡΤ η ιδιοκτήτρια της Blue Aegean, Τζίνα Μαμιδάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάνουμε μια προσπάθεια να προσελκύσουμε περισσότερους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στον διεθνή διαγωνισμό που κάθε χρόνο διοργανώνουμε. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός η τέχνη γενικότερα μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες στην όλο και δυσκολότερη τουριστική αγορά για την χώρα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που προσδίδει αίγλη στο τουριστικό μας προϊόν μας κάνει πιο δημιουργικούς».

Η Μάρω Φασουλή, με το Nomadic Murals, επαναπροσδιορίζει παραδοσιακές πρακτικές και με βασικό υλικό το νήμα προτείνει μια παράθεση υφαντών συνόλων. Ο Αλέξανδρος Λάιος, με το Day, αποτυπώνει διαδοχικούς χρωματισμούς από διάφορα στάδια της ημέρας χρησιμοποιώντας φίλτρα θεάτρου. Η Ami Yamasaki, με την χάρτινη εγκατάσταση Whispers travel and whisper to you again αποδίδει γλυπτικά μια συμφωνία ψιθύρων, η οποία συγκεντρώνει εμπειρίες και ήχους από την Ιαπωνία και την Κρήτη.