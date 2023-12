Meliá Hotels International: Αύξηση στη ζήτηση σε Κρήτη και Ρόδο σε σχέση με το 2022

Τα τελευταία στοιχεία του Ομίλου για την Ελλάδα αποτύπωσαν τη σταθερή ανοδική πορεία στις κρατήσεις σε Κρήτη και Ρόδο για τη φετινή σεζόν

Κύριες αγορές Ρουμανία, Πολωνία και Γαλλία

Ανοδική πορεία σημείωσε η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα για τη Meliá Hotels International (ΜΗΙ), με τις κρατήσεις του 2023 να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των resorts του Ομίλου σε Κρήτη και Ρόδο, ήδη από την αρχή του έτους και μέχρι τον Μάρτιο, οι προκρατήσεις βρίσκονταν σε άνοδο σε ποσοστό που άγγιξε το +200% σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ οι συνολικές κρατήσεις του έτους αυξήθηκαν σε ποσοστό που έφτασε μέχρι και το +40%.

Τα στατιστικά στοιχεία του Ομίλου αποκαλύπτουν ότι οι αγορές που εξακολούθησαν να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία των κρατήσεων σε Κρήτη και Ρόδο ήταν η Ρουμανία, η Πολωνία, η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές Χώρες.

Τα στοιχεία αφορούν την κίνηση που καταγράφηκε στα ξενοδοχεία της Meliá Hotels International στη Ρόδο, το Sol by Meliá Cosmopolitan Rhodes, και στην Κρήτη, το Sol Marina Beach Crete, και το Hotel Blue Sea Beach Affiliated By Meliá.

Συγκεκριμένα, η Κρήτη και η Ρόδος αποτελούν και οι δύο προορισμούς που προτίμησαν σταθερά οι ταξιδιώτες από τη Ρουμανία. Παράλληλα, ταξιδιώτες από την Πολωνία εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για τη Ρόδο, ενώ η Γαλλία ξεχώρισε ως μία από τις κύριες αγορές για την Κρήτη.

Η εικόνα των κρατήσεων συγκριτικά με το 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Meliá Ηotels International στη Ρόδο και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρήθηκε αύξηση στις κρατήσεις κατά +14% από τους Γάλλους τουρίστες, +40% από τους Πολωνούς και τέλος, +26% από τις Σκανδιναβικές Χώρες, ενώ μείωση των κρατήσεων καταγράφηκε από τη Γερμανική αγορά σε ποσοστό -8% και Ηνωμένο Βασίλειο κατά -5%. Επιπλέον, η Μέση Ημερήσια Τιμή ή ADR (Average Daily Rate) στη Ρόδο αυξήθηκε κατά 9%, αν και η πληρότητα μειώθηκε ελαφρά από 87% σε 86%, λόγω των πυρκαγιών που αντιμετώπισε το νησί.

Αναφορικά με την Κρήτη, αύξηση παρουσιάστηκε στις κρατήσεις από τις κορυφαίες αγορές σε σύγκριση με το 2022. Πιο αναλυτικά, κατά +7% από το Ηνωμένο Βασίλειο, +5% από τη Γερμανία, +44% από τη Ρουμανία, +8,8% από την Πολωνία, +17% από τη Γαλλία, ενώ συγκριτικά με το προηγούμενο έτος το ενδιαφέρον από τις Σκανδιναβικές Χώρες παρέμεινε σταθερό. Επιπλέον, η Κρήτη παρουσίασε αύξηση της ADR κατά +5%, με την πληρότητα να αυξάνεται από 86% σε 89%.

Η Κρήτη και η Ρόδος φαίνεται ότι συνεχίζουν και το 2023 να έχουν την πρωτοκαθεδρία στις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας και της Σκανδιναβίας εδώ ήδη από την αρχή του έτους οι προβλέψεις ήταν ιδιαιτέρως θετικές με τις προκρατήσεις από τη Γερμανία για παράδειγμα να διπλασιάζονται σε σχέση με το 2022.

