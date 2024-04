Νέα Ευρωπαϊκή Διάκριση (ERC) της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης για 2η συνεχόμενη χρονιά!

Στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονεμήθηκε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) για έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής στην ευρύτερη περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης (τίτλος έργου: NEURi3D). Επιστημονικά υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Amherst Ευάγγελος Καλογεράκης, ο οποίος θα μετακινηθεί τον Οκτώβριο του 2024 στη Σχολή ΗΜΜΥ για την υλοποίηση του έργου.

Από το σύνολο των 2.130 αιτήσεων, προερχόμενων από ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες συνεργαζόμενες με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μόλις 308 προτάσεις επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ERC-2023-CoG (ERC Consolidator Grants). Οι προτάσεις κρίνονται διεξοδικά από καταξιωμένους επιστήμονες που επιλέγονται από το ERC και εγκρίνονται με αυστηρά κριτήρια αριστείας. Το έργο NEURi3D είναι ένα από τα δύο έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό στην Ελλάδα και το μοναδικό στην γενική περιοχή των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής στη χώρα μας.

Μάλιστα, η Σχολή ΗΜΜΥ λαμβάνει τέτοια χρηματοδότηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς πέρυσι της απονεμήθηκε χρηματοδότηση για το έργο C-NORA με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Νικόλαο Μπεκιάρη-Λυμπέρη στο ίδιο πλαίσιο χρηματοδότησης (ERC-2022-CoG). Η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η μοναδική σχολή στο αντικείμενο της πληροφορικής, μηχανικής υπολογιστών και γενικότερα η μοναδική πολυτεχνική σχολή στην Ελλάδα που θα τρέχει δύο ενεργά έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ταυτόχρονα με συνολική χρηματοδότηση 4 εκατομμύρια ευρώ.

Μερικά στοιχεία για το έργο NEURi3D

Το νέο χρηματοδοτούμενο έργο έχει τίτλο “NEURi3D – Learning to generate interactive 3D models” και έχει πενταετή διάρκεια.

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning) για την αυτοματοποίηση κατασκευής τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών μοντέλων, όπως και στην αυτόματη επεξεργασία και αναγνώριση χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων που προέρχονται από συσκευές βίντεο και τρισδιάστατων σαρώσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις μεταπτυχιακής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο του έργου NEURi3D είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο https://kalo-ai.github.io/erc.html.

Μερικά στοιχεία για τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ευάγγελο Καλογεράκη

Ο Ευάγγελος Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του και αποφοίτησε ως αριστούχος από τη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2005. Αμέσως μετά έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά. Εκεί εξειδικεύτηκε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε υπολογιστική γραφική και μηχανική όραση. Όταν ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2010, έγινε δεκτός ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Stanford στις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε για άλλα δύο χρόνια στο ίδιο αντικείμενο. Το 2012 εκλέχθηκε μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Amherst.

Το ερευνητικό του αντικείμενο είναι η ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών αναπαραστάσεων του τρισδιάστατου κόσμου (π.χ. τρισδιάστατα μοντέλα αντικειμένων, σκηνών και κινούμενων εικόνων). Επίσης, ενδιαφέρεται για αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο, γεωμετρικά δεδομένα και τρισδιάστατες σαρώσεις από κάμερες για αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, αυτόματη ταξινόμηση και τμηματοποίηση των μερών τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ρομποτικής, ιατρικής, βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής προϊόντων. Το έργο του περιλαμβάνει δεκάδες δημοσιεύσεις σε παγκοσμίως κορυφαία διεθνή ερευνητικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση, όπως τα συνέδρια Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), International Conference on Computer Vision (ICCV), και ACM SIGGRAPH. Σημειωτέο ότι ήδη έχει πάνω από 10.000 ετεροαναφορές (citations) στο έργο του. Η έρευνά του και των φοιτητών του έχει αξιοποιηθεί σε διάφορα τεχνολογικά προϊόντα, όπως το “Adobe Character Animator” και το “Adobe Fuse”.

Έχει επιλεγεί επανειλημμένα να υπηρετήσει ως πρόεδρος περιοχής (area chair) σε κορυφαία συνέδρια μηχανικής όρασης (CVPR, ICCV, ECCV), ενώ φέτος προεδρεύει στο μεγαλύτερο συνέδριο υπολογιστικής γραφικής στην Ευρώπη (Eurographics – full papers chair). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του κορυφαίου περιοδικού στην πληροφορική IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). Βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων 2% επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης του J. P. A. Ioannidis του Πανεπιστημίου Stanford. Επίσης, το όνομά του συμπεριλήφθηκε στους 100 εξέχοντες επιστήμονες, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της γραφικής με υπολογιστές για τη δεκαετία 2010-2020, από το ακαδημαϊκό δίκτυο Aminer του Πανεπιστημίου Tsinghua της Κίνας.