O διακεκριμένος Καθηγητής «Μακρομοριακής Χημείας» Krzysztof Matyjaszewski αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης του διεθνούς φήμης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, ΗΠΑ, Krzysztof Μatyjaszewski.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» όπου εκτός των αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη, του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Καθηγητή Εμμανουήλ Στρατάκη και της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της εκκλησίας, των τοπικών πολιτειακών αρχών, μέλη ΔΕΠ, μέλη του Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού, μέλη του Διοικητικού Προσωπικού , φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Η τελετή πλαισιώθηκε με ευχάριστο μουσικό πρόγραμμα από τους Μουσικούς κ.κ. Σύλβια Στρούθου και Ορέστη Κουσαθανά.

Ο Καθηγητής Krzysztof Matyjaszewski που ανήκει και επίσημα πλέον στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με το οποίο διατηρεί άριστη επαγγελματική συνεργασία, είναι κάτοχος της έδρας J. C. Warner Φυσικών Επιστημών και Διευθυντής του Κέντρου Μακρομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ, είναι πρωτοπόρος στη μακρομοριακή χημεία παγκοσμίως. Το 1994 ανακάλυψε τον ελεγχόμενο ριζικό πολυμερισμό μεταφοράς ατόμου με χρήση χαλκού, που αποτελεί σήμερα την κύρια μέθοδο με την οποία παρασκευάζονται πολυμερή στην επιστημονική κοινότητα και από το 2004 έχει εμπορευματοποιηθεί στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 1200 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, το έργο του έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 184000 αναφορές με δείκτη-h 207 στο Google Scholar, και κατέχει 68 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής και της Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, καθώς και μέλος των Ακαδημιών Επιστημών της Αυστραλίας, Πολωνίας και Γεωργίας. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και διακρίσεων μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα Presidential Green Chemistry Challenge Award, το Wolf Prize in Chemistry, το Dreyfus Prize in Chemical Sciences, το Benjamin Franklin Medal in Chemistry και το NAS Award in Chemical Sciences, ενώ έχει λάβει και 11 Επίτιμα Διδακτορικά. Το ερευνητικό έργο του Καθηγητή Matyjaszewski εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών για εφαρμογές στην ιατρική, την ενέργεια και το περιβάλλον, και έχει σημαντική επίδραση στην επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Ο τιμώμενος δεν είναι μόνο κορυφαία προσωπικότητα διεθνώς στον τομέα της Επιστήμης Πολυμερών, αλλά και εξέχων ακαδημαϊκός δάσκαλος και εξαιρετικά προσιτός σε φοιτητές και συναδέλφους.