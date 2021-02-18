Ο Γιουματζίδης Απόλλων Λ.-Χανιά, ο Τσαμούρης Εργοτέλης-Παναχαϊκή, ο Παρχαρίδης Ξάνθη-ΟΦΙ

SUPERLEAGUE 2
By Sports Politika Kritis

SUPER LEAGUE 2

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/02

14:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

4ος: ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 

 

14:45 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,

ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

4ος: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/02

14:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ,

ΚΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4ος: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

14:45 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,

ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4Ος: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

14:45 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΜΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4ος: ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

 

14:45 ΞΑΝΘΗ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ,

ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

4Ος: ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

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