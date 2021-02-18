Ο Γιουματζίδης Απόλλων Λ.-Χανιά, ο Τσαμούρης Εργοτέλης-Παναχαϊκή, ο Παρχαρίδης Ξάνθη-ΟΦΙ

SUPER LEAGUE 2
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/02
14:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4ος: ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
14:45 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
4ος: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/02
14:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ,
ΚΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4ος: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14:45 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,
ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4Ος: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14:45 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΙ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
ΜΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4ος: ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
14:45 ΞΑΝΘΗ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ,
ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
4Ος: ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τα σχόλια είναι κλειστά.