O Βάτσιος Εργοτέλης-Χανιά, η Αντωνίου Απόλλων Λ.-ΟΦΙ

SUPERLEAGUE 2
By Sports Politika Kritis

 

 SUPER LEAGUE 2

 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/09

 

13:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,

ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

4ος: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

13:30 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,

ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

4ος: ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

15:00 ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4ος: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΦΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

15:00  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

4ος: ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

15:00 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

4ος: ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΡΟΥ

 

15:30 ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ: ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΠΕΛΛΑΣ

4ος: ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

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