O Βάτσιος Εργοτέλης-Χανιά, η Αντωνίου Απόλλων Λ.-ΟΦΙ

SUPER LEAGUE 2
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/09
13:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
4ος: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13:30 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
4ος: ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
15:00 ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ: ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4ος: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΦΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
15:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΚΟΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
4ος: ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
15:00 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
4ος: ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΣΤΡΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΡΟΥ
15:30 ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΙ: ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
4ος: ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
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