Οι νέες μεγάλες επενδύσεις ξενοδοχείων στην Κρήτη

Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, στην πρώτη θέση της επισκεψιμότητας κάθε χρόνο, με σημαντική συνεισφορά και στο “καλάθι” των εισπράξεων. Ο λόγος για την Κρήτη, που έχει καταφέρει να ικανοποιεί όλα τα γούστα και όλα τα budget, προσφέροντας από οικογενειακές διακοπές υψηλού επιπέδου, μέχρι υπερπολυτελή resorts για όσους ζητούν κάτι παραπάνω. Ανέκαθεν μάλιστα το νησί βρισκόταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας μεγάλο ύψος κεφαλαίων τόσο από εγχώριους, όσο και από ξένους παίχτες της ξενοδοχειακής αγοράς. Οι τελευταίες όμως επενδύσεις που υλοποιούνται στην Κρήτη έρχονται να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το ξενοδοχειακό status, όχι μόνο του προορισμού, αλλά και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Το mega project της Mirum

Στην τελική ευθεία έχει μπει το Elounda Hills, η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Mirum, συμφερόντων του Ρωσοϊσραηλινού επενδυτή ακινήτων Βιτάλι Μπορίσοφ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά τη λήψη απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με στόχο μέχρι το καλοκαίρι να έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές άδειες και στις αρχές φθινοπώρου να ξεκινήσει η κατασκευή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στον κόλπο Μιραμπέλλου, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, αναμένεται να αναπτυχθούν δύο πολυτελή ξενοδοχεία. Το ένα εξ αυτών, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. Τo δεύτερο ξενοδοχείο, 15 δωματίων, θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η μαρίνα, η οποία θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 64 σκαφών. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές, με τις τιμές πώλησης των branded κατοικιών να ξεκινούν από περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και μπορεί να υπερβούν τα 7,5 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση είναι περιφερειακή και περιλαμβάνει επιπλέον 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες και 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές και ανέσεις.

Η χρηματοδότηση του έργου βασίζεται σε ίδια κεφάλαια της Mirum κατά 70% και σε τραπεζικό δανεισμό για το υπόλοιπο 30% για την εξασφάλιση του οποίου γίνονται ήδη σχετικές συζητήσεις και προπωλήσεις κατοικιών.

Η “One Hotels” θα είναι ο hotel operator που θα αναλάβει τη διαχείριση των ξενοδοχείων και κάποιων εκ των κατοικιών, ενώ τη διαχείριση της μαρίνας, που θα διαθέτει boutique ξενοδοχείο, yacht club, τραπεζαρία και αγκυροβόλιο για σκάφη που εκτείνονται έως και τα 70 μέτρα, θα αναλάβει η εταιρεία Camper & Nicholson.

Η απόβαση της Hines

Το 2021 η Hines εξαγόρασε πέντε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, επενδύοντας περίπου 150 εκατ. ευρώ. Ο αμερικανικός όμιλος απέκτησε τα τρία ξενοδοχεία του Cyan Group of Hotel (το 5άστερο Apollonia Beach Resort & Spa και το 4άστερο Santa Marina Beach Resort, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, καθώς και το 5άστερο Sitia Beach City Resort & Spa στη Σητεία), και τα δύο ξενοδοχεία Coral και Hermes του ομίλου Μαμιδάκη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Το Coral έχει ήδη μεταμορφωθεί σε πολυτελές 5άστερο ξενοδοχείο με το όνομα NIKO Seaside Resort, και εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2022. Το Ερμής βρίσκεται από πέρσι σε διαδικασία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού με στόχο να ανοίξει το 2023 ως Intercontinental Resort Crete.

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία της Cyan Group of Hotels που αποκτήθηκαν από την Hines, για τα δύο που βρίσκονται στο Ηράκλειο έχουν εγκριθεί τα επενδυτικά σχέδια για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, το Apollonia Beach Resort & Spa, θα εκσυγχρονισθεί με το ύψος της επένδυσης να ξεπερνά τα 21,2 εκατ ευρώ. Tο Santa Marina Beach Resort, θα αναβαθμιστεί από 4άστερο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.

Το “restart” της Zeus International

Πλήρως ανακαινισμένο υποδέχεται φέτος τους επισκέπτες του το Wyndham Grand Crete Mirabello Βay στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το οποίο ανήκει στη ZEUS International. Το resort υπεβλήθη σε επανασχεδιασμό το 2019 και ανακαίνιση το 2022 για τον εκσυγχρονισμό των δωματίων. Μετά και την τρίτη φάση της ανακαίνισης, που περιλαμβάνει 108 δωμάτια, η πολυτελής μονάδα προσφέρει 6 νέες κατηγορίες δωματίων, όλα με ιδιωτικές πισίνες.

Μετά τον επανασχεδιασμό, τις ανακαινίσεις, τις προσθήκες και τις βελτιώσεις, το resort θα διαθέτει 318 δωμάτια που εκτείνονται στο κεντρικό κτίριο και στο “Χωριό” (με μπανγκαλόου και σουίτες). Η μονάδα διαθέτει 115 ιδιωτικές πισίνες, ιδιωτική μαρίνα (τη μεγαλύτερη εντός ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιόκτητη μαρίνα της Κρήτης), δύο ιδιωτικές παραλίες, ειδικά διαμορφωμένο Beach club και μεταξύ άλλων 4 εστιατόρια μεσογειακής και κρητικής κουζίνας.

Το νέο ξενοδοχείο της MK Hotel Collection

Τον Ιούνιο του 2023 πρόκειται να ανοίξει το “Pnoé Breathing Life” της MK Hotel Collection της Μαρίτας Καράτζη, λίγο έξω από το Ηράκλειο, που θα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Βρίσκεται στην περιοχή της Αμνισσός, πίσω από το παλιό Xenia και στη θέση του προϋπήρχε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο για χρόνια ξενοδοχείο. Έπειτα από ριζική ανακαίνιση, το Pnoé Breathing Life θα διαθέτει 60 σουίτες, όλες με τη δική τους ιδιωτική πισίνα. Σημειώνεται πως η Μαρίτα Καράτζη αποφάσισε την αυτόνομη πορεία της από τον οικογενειακό όμιλο και ίδρυσε τον όμιλο Cretan Investments Group, με επενδυτικό βραχίονα στον κλάδο της φιλοξενίας την MK Hotel Collection. Στόχος της εταιρείας είναι να ξεπεράσει σε μια τριετία σε δυναμικότητα τα 460 δωμάτια και σχεδόν 1.000 κλίνες στην Κρήτη.https://www.capital.gr/