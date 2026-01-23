Όλγα Κεφαλογιάννη: «Έκανα χρήση της ρύθμισης, αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα»

Σε ανάρτησή της η Όλγα Κεφαλογιάννη επισημαίνει ότι «οι οικογενειακές υποθέσεις και ειδικά αυτές που αφορούν ανήλικα παιδιά «δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

ΗΌλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια για το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιμέλεια παιδιών.

Στην ανάρτησή της επισημαίνει ότι έκανε χρήση της σχετικής ρύθμισης καθώς αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα». Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι «ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της τονίζει ότι οι οικογενειακές υποθέσεις και ειδικά αυτές που αφορούν ανήλικα παιδιά «δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».