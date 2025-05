Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 9 Μαΐου έως την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 9 Μαΐου 2025

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Ολοκληρώνεται η καθιερωμένη Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων που διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Η Έκθεση, που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων μας, πραγματοποιείται στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, επί της οδού Χρυσοστόμου 8.

Είσοδος: Ελεύθερη

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρες 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/exibition-heraklion-art-school/

Διημερίδα με θέμα «Ο Στέργιος Σπανάκης και το έργο του»

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου – Βικελαία Βιβλιοθήκη και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις εργασίες της επιστημονικής διημερίδας με θέμα “Ο Στέργιος Σπανάκης και το έργο του”. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2025 στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Είσοδος: Ελεύθερη

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη-Αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» (2ος όροφος)

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/dihmerida-stergios-spanakis/

Σάββατο 10 Μαΐου 2025

Ιάκωβος Καμπανέλλης- Παραμύθι χωρίς όνομα

Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη Παραμύθι χωρίς όνομα, με την υπογραφή του σκηνοθέτη Γιώργου Αντωνάκη είναι μια ακόμη νέα παραγωγή του ΠΣΚΗ.

Το έργο αποτελεί ύστερη διασκευή του γνωστού πεζογραφήματος της Πηνελόπης Δέλτα (1874-1941), της συγγραφέως των έργων Στον καιρό του Βουλγαροκτόνου, Τα μυστικά του Βάλτου, Ο Τρελαντώνης, Ο Μάγκας κ.ά., που γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια το 1910, με νωπά ακόμα τα τραύματα από τον πόλεμο του 1897, αλλά και με τα επίκαιρα αισιόδοξα μηνύματα του Κινήματος στο Γουδί του 1909.

Ο νάξιος «μπρεχτικός» θεατρικός συγγραφέας (1921-2011), που συνέθεσε το Παραμύθι του μια πεντηκονταετία περίπου αργότερα, κατά τη διετία 1958-1959, το προσάρμοσε στην οικεία σε εκείνον εγχώρια μετεμφυλιακή και ευρωπαϊκή ψυχροπολεμική εποχή, διατηρώντας τα βασικά στοιχεία του πεζού κειμένου αλλά και την πικρή μεν καλοπροαίρετη δε σάτιρα των ελληνικών πραγμάτων.

Επέλεξε ωστόσο να ενισχύσει με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο τη μαγεία του «λαϊκού» αλληγορικού παραμυθιού και να το «ενημερώσει» με εμβόλιμα «διδακτικά» τραγούδια, που δημιουργούσαν μια «ενδοκειμενική φωνή που», κατά τα λεγόμενα του Γιώργου Πεφάνη, «επεκτείνει τα νοήματα του κειμένου έως ότου αυτά πλησιάσουν την κοινωνική εμπειρία και αγγίξουν τα νευραλγικά σημεία της συνείδησης του θεατή».

Η Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» θα μετατραπεί στην παραμυθένια «Χώρα των Μοιρολατρών», υπό τους ήχους της εμβληματικής μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι, που πρωτοακούστηκε στην παράσταση του Νέου Θεάτρου του 1959 και αποτελεί σταθμό στην ιστορία της γραμμένης για το θέατρο σύγχρονης εγχώριας μουσικής του 20ού αιώνα. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης αντλεί τους συντελεστές της παράστασής του από Κρήτες καλλιτέχνες.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Γιώργος Αντωνάκης

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Πρωτόπαπας

Μουσική Διδασκαλία: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Κοστούμια: Μαρίνα Μουρτζή

Χορογραφίες: Στεφανία Σπυροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νικολής Αβραμάκης

Φωτισμοί – Video: Κίμωνας Κίτρινος

Γραφιστικά – Αφίσα: Χρυσόστομος Σπετσίδης

Ηχοληψία: Δημήτρης Χατζάκης

Κατασκευή σκηνικών-κοστουμιών-αντικειμένων: Γιάννης Αγγουρίδης, Μαρίνα Μουρτζή, Κώστας Παγωμένος, Σοφία Σπετσίδη.

Παίζουν

Με σειρά εμφάνισης

Βασιλιάς: Δομήνικος Ταβερναράκης

Βασίλισσα: Μαργαρίτα Βεριγάκη

Πρίγκιπας: Ιάσωνας Χριστοδούλου

Πολύκαρπος: Τάσος Καϊσαρλής

Μαρία: Ελένη Στρατάκη

Δικαστής + Μουγγός: Φρίξος Μανασάκης

Φτωχομάνα: Ανδριανή Κυλάφη

Σπύρος: Κυριάκος Κορογιάννης

Σιδεράς : Γιάννης Τσουρουνάκης

Πρωτομάστορας: Βαγγέλης Μαστορογιαννάκης

Ταβερνιάρης: Μάνος Ζεϊμπέκης

Μονοχέρης (Ναύαρχος): Νικόλαος Ανδριγιαννάκης

Κουτσός (Στρατός Παρών): Νικολής Αβραμάκης

Κώστας (Α’ παράνομος): Κώστας Φραντζεσκάκης

Μήτσος (Β’ παράνομος): Γιώργος Σουβατζογλου

Μιχάλης: Γιάννης Αλεξανδράκης

Θεόδωρος: Παναγιώτης Γεωργαντής

Κουμπάρος: Βασίλης Κοκκινάκης

Δάσκαλος: Χρόνης Σαπουντζάκης

Φίλιππος: Γιώργος Γεωργακάκης

Γιάννης – Γιαννάκος: Γιώργος Τσαγκαράκης

Αντριάννα: Στέλλα Παττακού

Φωτεινή: Κωνσταντίνα Ασκορδαλάκη

Συμμετέχει επταμελές μουσικό σύνολο.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου-Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Κυριακή 11 Μαΐου 2025

Δευτέρα 12 Μαΐου 2025

Συναυλία χορωδίας από την Ικαρία

Συναυλία χορωδίας από την Ικαρία με τη συμμετοχή της χορωδίας εκπαιδευτικών Χορωδία Συλλόγου εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν Ηρακλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος” Ν. Ηρακλειου.

Ώρα έναρξης: 20:30 – Είσοδος Ελεύθερη

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4)

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: «Νυχτερινές Εξομολογήσεις» Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου Νεανική Χορωδία και Φωνητικό Σύνολο της ΣΟΝΚΔΗ

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/RfZ5G4qN24s και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 14 Μαΐου 2025

Παρουσίαση Βιβλίου: «Κάνε αυτό που σου λέω, αλλιώς…» της Τένιας Μακρή

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης–Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας

Ώρα έναρξης: 18:00 – Είσοδος ελεύθερη

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4)

Εκδήλωση για τον Δημήτρη Ν. Θεοδοσάκη και το έργο του.

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας οργανώνει εκδήλωση, για το συγγραφικό και ποιητικό έργο του Δημήτρη Ν, Θεοδοσάκη, του Ταχυδρόμου του Κάστρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Μανόλης Καρέλλης του Μεγάρου Ανδρόγεω, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025, στις 18.30.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/dimitris-theodosakis-ekdhlwsh/

Ώρα έναρξης: 18:30 – Είσοδος ελεύθερη

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2)

Πέμπτη 15 Μαΐου 2025

Προβολή Ντοκιμαντέρ: “Καταφύγιο” της Μαρίας Σπουρδαλάκη

Το Κοινωνικό Εργαστήρι “Θάλασσα Αλληλεγγύης” σας προσκαλεί την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 18:00, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου στην προβολή του Ντοκιμαντέρ με τίτλο “Καταφύγιο”, της Μαρίας Σπουρδαλάκη.

Η ταινία μικρού μήκους δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ, με παραγωγή από τη ΒΟΥΛΗ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και με την υποστήριξη του εργαστηρίου “Οπτικός Πολιτισμός” του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/provoli-to-katafygio/

Ώρα έναρξης: 18:00 – Είσοδος ελεύθερη

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4)

Συνεχίζεται:

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/ .Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 4 Απριλίου – Σάββατο 31 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.