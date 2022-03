Περίπου 40 χιλιάδες πέρασαν από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους – Τραγική η κατάσταση σε Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο

Η Ουκρανία απομάκρυνε σήμερα περισσότερους από 40.000 ανθρώπους σε μια μέρα, αλλά πασχίζει να απομακρύνει αμάχους από εμπόλεμες ζώνες γύρω από τις πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη, δήλωσε ένας από τους διαπραγματευτές στις συνομιλίες για τη Ρωσία, ο Νταβίντ Αρακάμια.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει περιοχές αμάχων και ότι εμποδίζει την απομάκρυνση των αμάχων. Η Ρωσία από την πλευρά της κατηγορεί το Κίεβο.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα βομβαρδίστηκε μαιευτήριο στη Μαριούπολη, με τις ουκρανικές Αρχές να κάνουν λόγο για 17 τραυματίες, ανάμεσά τους και γυναίκες εργαζόμενες στο νοσοκομείο.

❗️Mariupol. Airstrikes in the city center. There are victims, the hospital and houses were destroyed#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish https://t.co/w7Tcwu4USb pic.twitter.com/DVHrlR7caD

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 9, 2022