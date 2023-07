Πλατανιάς Χανίων:Εγκαίνια της έκθεσης ”Nature Nature Nature Vol.2″

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Nature Nature Nature Vol.2

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, στις 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE & MATCH MORE UNDERGROUND

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 351 – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ.- Η Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με την Dream Idea Machine Art View, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Nature Nature Nature Vol.2» το Σάββατο 8 Ιουλίου 2022, στις 20:30, στην Αίθουσα Τέχνης Match More και στην Match More Underground Gallery, Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Στέλλα Αγγελάκη, Louise Ashbrooke, Ειρήνη Βαζούκου, Ανδρέας Βάης, Ellen Weijers, Αριάδνη Βιτάσταλη, Μαγδαληνή Βογιατζή, Γρηγορία Βρυττιά, Judith Watson, Μαρία Γενιτσαρίου, Αλεξάνδρα Δαμιράλη, Ελισάβετ Διονυσοπούλου, Χριστόφορος Δουλγέρης, Ανδρέας Ζυμβραγός, Itsmi, Αντιγόνη Καββαθά, Νίκος Καμπιανάκης, Μαριγώ Κάσση, Νίκος Κατερουδάκης, Μαρία Κελαϊδή, Κατερίνα Κοκκινάκη, Βασιλική Κοσκινιώτου, Γιώργης Κουνάλης, Μυρσίνη Κουτλή, Δημήτρης Κυριάκος, Σοφία Κυριακού, Δημήτρης Λεμπέσης, Κοσμάς Λιλικάκης, Janet Liodaki, Karl-Heinz Loof, Francois L’Hotel, Γιάννης Λουράκης, Μαθιός Μακαρώνας, Sue Macfarlane, Ελένη Μανωλαράκη, Στέφανος Μαρκάκης, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Εριέττα Μαρκαντωνάτου, Μαρία Μιχελογιάννη, Γιάννης Μονογυιός, Evi Baloo, Νίκος Μπασιάς, Στεφανία Μπρέγιαννη, Νικόλας Μπλιάτκας, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρένα Μπραουδάκη, Άγγελος Παναγιωτίδης, Αντωνία Παπατζανάκη, Αναστασία Πετράκη, Βασίλης Πολυχρονιάδης, Γιώργος Πρίνος, Tiffany Riley, Χρυσούλα Σκεπετζή, Xin Song, Κώστας Σπανάκης, Μαρία Σταμάτη, Rena Stollenwerk, Κωνσταντίνος Σαπανάς, Γιάννης Σταθάτος, Δήμητρα Σταυρινίδου, Γιώργος Τζεγιαννάκης, Stella Johnson, Κατερίνα Τσεμπελή, Konstantin Fischer, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Μανούσος Χαλκιαδάκης, Πέπη Χατζηδάκη και Αγνή Χρονοπούλου.

Με την ρήση του Αναξαγόρα κατά νου ότι: “Η φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση αλλά μόνο μεταμόρφωση!” σε μία πραγματικά δύσκολη εποχή, όπου η φύση και το περιβάλλον βάλλονται από την ανθρώπινη απληστία και την κλιματική αλλαγή, η έκθεση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της ενδοσκόπησης. Βασικό συστατικό στοιχείο της ζωής, αλλά και της Ελληνικής Φύσης, είναι το νερό, που το συναντάμε σε πολλές μορφές κυριαρχώντας στη νησιωτική μας χώρα. Στην Κρήτη, που περιβάλλεται από νερό και που τα δέντρα πολλές φορές τελειώνουν στην ακτογραμμή, επισφραγίζεται η ρήση “Επιστροφή στη Φύση” του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, που είναι πιο αναγκαία από ποτέ για την ανθρώπινη ύπαρξη.

Η κριτικός τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Έφη Μιχάλαρου σημειώνει: «Οι αγωνίες σχετικά με το περιβάλλον, που ενυπάρχουν στη σκέψη και το νου κάθε ευαίσθητου ανθρώπου, απασχολούν περισσότερο από ποτέ τους σύγχρονους καλλιτέχνες, που είτε δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από τη φύση ως σχόλια πάνω στην καταστροφή της και την κλιματική αλλαγή, είτε κάνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πάνω σε αυτή, από landart, performances, βίντεο και δράσεις ή ακόμη χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά ως αφετηρία για τα έργα τους. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής που του αρμόζει, με σεβασμό και αγάπη στη φύση και την ευτυχία που απορρέει από την εναρμόνισή μας με αυτή, εξήντα εννιά σύγχρονοι καλλιτέχνες, δημιουργούν έργα με διαφορετικά εκφραστικά μέσα: σχέδιο, ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, εγκαταστάσεις, με στόχο να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα, να ορθώσουν τη φωνή τους και να μεταφέρουν μία σειρά από μηνύματα για την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, αποτυπώνοντας κάποιες φορές την ωραιότητα του τοπίου, ως υπενθύμιση αυτού που σήμερα υπάρχει και που σύντομα μπορεί να εξαφανιστεί, γιατί όπως πολύ ορθά είχε σημειώσει ο Γάλλος Ωκεανογράφος Ζαν Ζακ Κουστώ “Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει”».

Η οργάνωση της έκθεσης γίνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με την Dream Idea Machine Art View και εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 για τον εορτασμό των 15 ΧΡΟΝΩΝ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Ζεύξις Art Studio. Χορηγός μεταφορών είναι η ANEK LINES & BLUE STAR FERRIES και χορηγός επικοινωνίας η ART VIEWS. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα σχεδίου, ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κατασκευών, φωτογραφίας και εγκαταστάσεων και η διάρκειά της θα είναι μέχρι το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023. Ανοικτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 12:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο.

Το σύμπλεγμα Πολιτισμού και Αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το Match More Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Art Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη

Τ: +30 6977607580 & 6937383500