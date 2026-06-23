Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22ας Ιουνίου 2026, αφού άκουσε τις απόψεις που κατέθεσαν στο Σώμα οι εκπρόσωποι της «Συντονιστικής επιτροπής διαμαρτυρίας και έντονης αντίδρασης» από τα Σταυράκια, την 3η Δημοτική Κοινότητα, τους Αθανάτους,

κατοίκων της περιοχής Ηρακλείου – Μοιρών, Λόφου Λειβάδας, Δαφνών, Βενεράτου, Αυγενικής και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου να δημιουργηθεί Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης Μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, και αφού έλαβε υπόψη:

• Το γεγονός ότι το ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα, άπτεται αποκλειστικά της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, αλλά αφορά τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση που οφείλουν να έχουν ρόλο σε επιλογές οι οποίες πρέπει να προκύψουν από συνεννόηση και ουσιαστική συναπόφαση.

• Την κοινή θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, που έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση και αναφέρει ότι δεν είναι αποδεκτή η λειτουργία δομής μόνιμης κράτησης, παρά μόνο δυο κλειστών και ελεγχόμενων χώρων ολιγοήμερης παραμονής (2-3 ημερών) στις Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου, μέχρι την μεταφορά των προσφύγων/μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα.

• Την τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στην οποία μεταφέρθηκαν στον Υπουργό οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και ζητήθηκε πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης, να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

• Τη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου και των Αντιδημάρχων Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκου Γιαλιτάκη,

με εκπροσώπου Φορέων, Συλλόγων και κατοίκων της περιοχής, όπου αποτέλεσε κοινή διαπίστωση η επιτακτική ανάγκη για πλήρη ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτού του κλειστού χώρου κράτησης, η δημοσιοποίηση των κριτηρίων επιλογής, η επιβεβαίωση της τήρησης της νομιμότητας από κάθε άποψη, καθώς και η ρητή διαβεβαίωση και έμπρακτη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής.

• Τις χωροταξικές και άλλες ιδιαιτερότητες του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στην Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, που επισημαίνονται στο σχετικό ψήφισμα των κατοίκων και φορέων της περιοχής, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας Σκουλούδη.

• Το γεγονός ότι ο χώρος του παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου που χρησιμοποιείται από το 2023 για τον σκοπό αυτό, εκτός από εντελώς ακατάλληλος και κορεσμένος, έχει κλείσει τον κύκλο του και, ενόψει της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., πολύ σύντομα ενδέχεται να πάψει να είναι διαθέσιμος.

Αυτό καθιστά ορατό τον κίνδυνο οι πρόσφυγες/μετανάστες να κρατούνται σε πλατείες ή/και άλλους κοινόχρηστους χώρους μέχρι τη μεταφορά τους σε δομές της ηπειρωτικής χώρας, όπως έχει συμβεί σε άλλες πόλεις, γεγονός απαράδεκτό από κάθε άποψη, κυρίως ανθρωπιστική, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και για την εικόνα που θα αντικρίζουν οι πολλές χιλιάδες επισκεπτών της πόλης και της Κρήτης.

Επισημαίνει:

• Την ανάγκη πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για το θέμα από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Ειδικότερα, το Υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια της επιλογής του,

να επιβεβαιώσει την τήρηση της νομιμότητας από κάθε άποψη, να παρουσιάσει εξαρχής και με ακρίβεια τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής που θα δημιουργηθεί, να ενημερώσει λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας της και να δεσμευθεί ότι αυτός θα ισχύει καθ’ όλο το χρόνο στον οποίο η δομή θα υφίσταται.

• Τη ρητή διαβεβαίωση και έμπρακτη διασφάλιση από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής,

καθώς και την δέσμευση ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση στην περιοχή θα προβλεφθεί και θα θεραπευθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρό της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών (αποθήκες Σκουλούδη), καθόσον δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης/3/2026 και δεν ικανοποιούνται τα ανωτέρω

Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της κοινής θέσης της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και θεωρώντας δεδομένο το στοιχειώδες ανθρωπιστικό καθήκον της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια των προσφύγων/μεταναστών. Επίσης, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαχείριση του προβλήματος,

η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων παροχής φροντίδας και βοήθειας.