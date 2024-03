Ρέθυμνο:Ήρθε η ώρα για το Καρναβάλι της Κρήτης

Η στιγμή που περιμένουν με ανυπομονησία χιλιάδες Κρητικών και όχι μόνο, έφτασε. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της Κρήτης, η πιο ευφάνταστη, η πιο μαζική και πιο πολύχρωμη γιορτή της νότιας και ολόκληρης της Νησιωτικής Ελλάδας, το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, φτάνει στην κορύφωση του και το Ρέθυμνο στέλνει μήνυμα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, να γίνουμε… ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ!

Η πόλη του Ρεθύμνου, μια πόλη ασφαλής, πανέτοιμη, σε κλίμα εορταστικό, με μια φιλόξενη κοινωνία πρόθυμη να ανταποκριθεί και όλες τις λειτουργίες της σε ευθεία γραμμή σύμπλευσης και συνεργατικότητας, ανοίγει τις πύλες της και υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και φέτος!

Συνολικά 27 ομάδες με τα πληρώματα τους, περίπου 10.000 καρναβαλιστές και με 23 περίτεχνα άρματα που φτιάχτηκαν με έμπνευση, μεράκι, χιούμορ και πολύ αγάπη, έρχονται να δικαιώσουν όσους επέλεξαν και φέτος το Ρέθυμνο για το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

14:00 Κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη.

• Εκκίνηση πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

• Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Ηγ. Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη.

• Η σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως:

1

ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΧΤΟΥΜΕΝΟΙ

Mourlen Rouge

2

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Μην ψαρώνεις

3

ΑΓΓΟΥΡΟΞΥΠΝΗΜΕΝΟΙ CLUB

Φλώρενς της Αραβίας

4

ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Αlien _εξωγήινοι

5

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB

Think out of the box (Σκέψου έξω από το κουτί)

6

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ CLUB

Σκαραβαίοι για…PANDA

7

ΟΙ ΑΛΛΟΙ CLUB

ΒΑρΤ-άρουμε π-alloi

8

ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ

“Άριελ”… και καθάρισες

9

ΣΑΤΥΡΟΙ

Cruella

10

ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ

Mario run marathon – το παιχνίδι ξεκίνησε

11

ΕΚΑΤΣ΄Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ

Χρυσή ελιά & σένια η κοπελιά

12

ALLADALLON

Disco Bunnies

13

ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ

Δεινών-saurik Πάρκ

14

ΑΣΧΕΤΟΙ CLUB

Μπίτς Coin

15

ALTER EGO

Η Barbie και ο… Babis

16

ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ CLUB

A(rgosxolian) Intelligence

17

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

Τουρλού τουρλού αυτοί οι Ζουλού

18

ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ

CIR COLE IRO 2024

19

ΠΕΡΑ…ΠΟΔΕ

Έχεις Canna…Bob? Πράσινη Ανάπτυξη

20

ΦΕΥ..ΓΑΤΟΙ

Wednesday Addams /Addams Family

21

ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ

ONE PIECE

22

ΟΛΟΙ ΒΙΤΣΙΟΖΟΙ

Al’adala Koala

23

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ GROUP

Viva Mexico

24

STRINGLESS

Πάρε μια Anasa

25

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΚΟΛΟΜΒΙ(Ν)Α γίναμε

26

ROYAL BUSINESS

Ο Χάρι Πότερ και το σκολείο τση μαγείας

27

ΑΛΗΤΡΟΥΙΤΟΙ

CASINO

16:00 Ανοιχτή μουσική εκδήλωση με DJ στην πλατεία Μικρασιατών.

Συνδιοργάνωση: Καρναβαλική Ομάδα “Αλλαντάλλων”.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

18:30 πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

Μουσική εκδήλωση με DJ.

19:30 Ένα μεγαλοπρεπές show πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο θα φωτίσει τον Ρεθεμνιώτικο Ουρανό με τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα!

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

12:00

• Γεράνι – Παραδοσιακό Γερανιώτικο Καρναβάλι που περιλαμβάνει το έθιμο της παρέλασης της Καμήλας.

• Αρμένοι: Αναβίωση εθίμου Μουντζουρώματος.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024 είναι η Μις Κρήτης 2022, γέννημα θρέμμα του Ρεθύμνου και καρναβαλίστρια η ίδια, κ. Δάφνη Λαζίδου. Θα ανοίξει όλες τις μεγάλες παρελάσεις του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού και θα μεταφέρει το μήνυμα του σε ολη την Ελλάδα “Έλα μαζί μας και γίνε παρέα μας για πάντα»!

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΣΦΑΛΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης με τις υπηρεσίες του και σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο φορέα και υπηρεσία, είναι απολύτως έτοιμος να υποδεχθεί τους επισκέπτες της πόλης.

Τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής αλλά και η εμπορική αγορά της πόλης έχουν ήδη προβεί σε κάθε κατάλληλη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στο πλήθος των επισκεπτών μας.

Πανέτοιμες είναι επίσης οι υπηρεσίες για την προστασία του πολίτη, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα σώματα εθελοντών και τα μέλη του Σώματος Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να συμβάλουν σε κάθε έκτακτη ανάγκη που θα χρειαστεί.

Στο έργο τους συνεισφέρουν και οι καρναβαλιστές που περιφρουρούν τις παρελάσεις, όχι μόνο ως προς την ροή τους αλλά συμβάλλοντάς και στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι στο κέντρο της πόλης θα υπάρχουν 120 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έτοιμοι να βοηθήσουν. Επίσης, θα υπάρχει οργανωμένη Σκηνή Πρώτων Βοηθειών στην αυλή του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνου στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων ενώ στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βοηθούν στο έργο του και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Στο όλο εγχείρημα συμμετέχουν ενεργά και θα παρεμβαίνουν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν ο στόλος και το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Την ημέρα της μεγάλης παρέλασης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν έχουν ως ακολούθως:

Είσοδος πόλης, από Δυτικά:

Κόμβο Ατσιποπούλου – Σταμαθιουδάκη – Κριάρη – Ιδαίου Άνδρου – Κουρμούλη – Δημητρακάκη – Μοάτσου – Ζυμβρακάκη – Βασιλάκη – Θεοτοκοπούλου – Κολοκοτρώνη – Πανεπιστημίου – Πορτάλιου – Μαχ. Σχολ. Χωρ/κής – Εμμ. Παχλά – ‘’ΖΗΣΗΣ’’ – Ν.Ε.Ο.Χ.-Η.*

Είσοδος πόλης, από Ανατολικά:

Α΄ Διαδρομή

(Αρχικά πριν το κλείσιμο της παραλιακής στο ύψος Δελφίνι-Μαρίνα) έως τις 14:00

Ν.Ε.Ο.Χ.-Η.* – Πατρ. Αθηναγόρα – Αυστραλών Πολεμιστών – Άρη Βελουχιώτη – Σοφοκλή Βενιζέλου – Ελευθερίου Βενιζέλου – Ιουλ. Πετυχάκη – Αρκαδίου – Κεφαλογιάννηδων – Σταμαθιουδάκη – Κόμβος Ατσιποπούλου.

Β΄ Διαδρομή

(Μετά την διακοπή κυκλοφορίας από Μαρίνα προς Άγνωστο Στρατιώτη)

Άρη Βελουχιώτη – Ελευθερίας – Κόρακα Καμάρα – Πορτάλιου – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Κ.Παλαμά – Καούνη – Καζαντζάκη – Σαθά – Κονδυλάκη – Χατζημιχάλη Γιάνναρη – Ψυχουντάκη – Κόμβος Σπηλίου.

(*Ν.Ε.Ο.Χ.-Η. = Νέα Εθνική Οδός Χανίων – Ηρακλείου)

Εκτός από τους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης της πόλης που θα λειτουργούν καθώς επίσης οι χώροι των χώρων στάθμευσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, θα χρησιμοποιηθούν για σταθμεύσεις οχημάτων η αυλή του 1ου ΓΕΛ Ρεθύμνου στην οδό Κονδυλάκη και οι χώροι στάθμευσης των κέντρων διασκέδασης «Πέλαγος» και «Μέγαρο» καθώς και του ΔΑΚ Γάλλου. Εφεδρικά και εφόσον χρειαστεί θα γίνει χρήση χώρων στάθμευσης του Α.Σ. Ρεθύμνου και της ΑΣΕΑΡ.

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων έχει οργανώσει το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου για την εξυπηρέτηση του κοινού του καρναβαλιού.

Θα εκτελεστούν περίπου 250 δρομολόγια μόνο για μεταφορά επισκεπτών κυρίως από τους εκτός πόλης χώρους στάθμευσης προς την πόλη και αντίστροφα. Θα διατεθούν συνολικά 300 λεωφορεία του ΚΤΕΛ ενώ θα υπάρξει συνεργασία και με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου για ενίσχυση του στόλου εφόσον χρειαστεί. Τα δρομολόγια θα διενεργούνται από 9 π.μ. έως 11.30 μ.μ. με λεωφορεία όλων των τύπων από τα πάρκινγκ των κέντρων ΜΕΓΑΡΟ, ΦΑΡΟΣ, ΠΕΛΑΓΟΣ + ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΛΟΥ για ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα θα γίνονται δρομολόγια με αντίστροφη ροή.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση η μεταφορά θα γίνεται με δρομολόγια ακόμα και ανά 1 λεπτό εάν απαιτηθεί.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Οι επισκέπτες του Ρεθύμνου μπορούν να έχουν συνεχή ενημέρωση για τα καρναβαλικά δρώμενα και όλα τα τελευταία νέα μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης στην διεύθυνση: www.rethymnocarnival.gr

Επίσης το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι κυριαρχεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου όλοι από όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να παρακολουθείτε τις αποκριάτικες δραστηριότητες του Ρεθύμνου.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι:

instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

facebook: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Επίσης οι επισκέπτες που θα φτάνουν σε όλους τους χώρους στάθμευσης του Ρεθύμνου θα λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό για ό,τι αφορά το καρναβάλι και την οργάνωση της πόλης.

ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: «ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ»

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2024 στέλνει έντονο οικολογικό μήνυμα. Όπως είναι γνωστό γίνεται μείωση κατά 80% στην σπατάλη χαρτιού για το υλικό προβολής των εκδηλώσεων του. Φέτος με ένα QR που μπορεί κάποιος να το βρει παντού στην πόλη αλλά και στην επίσημη αφίσα, μπαίνει απευθείας στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης rethymnocarnival.gr οπότε εύκολα και κυρίως χωρίς σπατάλη χαρτιού, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίζουν όλες τις εξελίξεις για τις εκδηλώσεις, τις δράσεις των ομάδων και τις πρωτοβουλίες των οργανωτών.

Παράλληλα για ακόμα μια χρονιά, ο Δήμος Ρεθύμνης και συγκεκριμένα ο τομέας Πολιτισμού και ο τομέας Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής σε συνεργασία με το πρόγραμμα ανακύκλωσης «Κάθε Κουτί Μετράει» και τον χορηγό του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού «Αθηναϊκή Ζυθοποιία – μπίρα ΑΛΦΑ», καλεί όλους τους συμμετέχοντες στις καρναβαλικές εκδηλώσεις να γίνουν μέτοχοι της δράσης ανακύκλωσης μεταλλικών κουτιών.

Η διαδικασία είναι απλή και ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς τα μεταλλικά κουτιά που θα συγκεντρωθούν όλες αυτές τις ημέρες θα πωληθούν και τα έσοδα θα διατεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες του Ρεθύμνου και οι συμμετέχοντες στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, είναι τα εξής:

• Η δράση αφορά μόνο μεταλλικά κουτιά από μπίρες, αναψυκτικά και άλλα αντίστοιχα ροφήματα.

• Ένα κεντρικό σημείο εναπόθεσης είναι στην παραλιακή λεωφόρο της παλιάς πόλης στην ειδική μεταλλική κατασκευή υποδοχής ανακυκλώσιμών μεταλλικών κουτιών που υπάρχει και σχηματίζει την λέξη: RETHYMNO.

• Ειδικοί κάδοι θα υπάρχουν επίσης σε διάφορα σημεία διεξαγωγής των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Στόχος της ενέργειας είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους πολίτες για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για έναν πιο βιώσιμο τρόπο διοργάνωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων, σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά καρναβάλια της χώρας.

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2024

Για ακόμα μια χρονιά χορηγός του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού είναι η «Αθηναϊκή Ζυθοποιία – Μπίρα ΑΛΦΑ».

Ο χορηγός αναλαμβάνει φέτος την χρηματοδότηση της προβολής του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) της διοργάνωσης.

Στην συνδιοργάνωση συμβάλει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος της ΚΡΗΤΗ TV (Κρήτη TV , Νέα Κρήτη, neakriti.gr, Radio 984).

Η Κρήτη ΤV εκπέμπει μέσω digea, μέσω της πλατφόρμας COSMOTE TV στη θέση (κανάλι) 663, μέσω πλατφόρμας ΕΟΝ και live streaming internet.

Λαμπεροί παρουσιαστές της της Μεγάλης Παρέλασης είναι το τηλεοπτικό δίδυμο Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιάννα Σκούρα.