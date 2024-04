SKY express: 2 βραβεία στα Marketing Achievement Awards 2024 για τη BLISS Business Class

Gold & Bronze βραβεία για τη στρατηγική σκέψη, καινοτομία και αποτελεσματικότητα

Η SKY express, η μοναδική διπλά βραβευμένη ελληνική αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη απέσπασε δύο ακόμη βραβεία, που ακολούθησαν μετά τις 3 τιμητικές διακρίσεις, που έλαβε λίγο καιρό πριν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Αυτή τη φορά η εταιρεία διακρίθηκε για τη συνεισφορά του Marketing στην επιχειρηματική της ανάπτυξη κι επιβραβεύτηκε για τη στρατηγική σκέψη, την καινοτόμο δράση και την αποτελεσματικότητά της.

Η εταιρεία απέσπασε στα Marketing Achievement Awards 2024:

• Gold Award στην κατηγορία Best Marketing Strategy for Customer Experience / Loyalty

• Bronze Award στην κατηγορία Best Marketing Strategy for a Sustainable Future

Και τα δύο βραβεία απονεμήθηκαν στη SKY express για τη BLISS, την επανασχεδιασμένη και μοντέρνα Business Class της εταιρείας. Με γνώμονα την εξατομικευμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά και τη βιωσιμότητα, η BLISS τοποθετεί στο επίκεντρο τον επιβάτη σε κάθε βήμα της ταξιδιωτικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, η BLISS Business Class προσφέρει στον επιβάτη premium υπηρεσίες από την κράτηση ακόμα του εισιτηρίου του, μέχρι και την έξοδό του από το αεροδρόμιου του προορισμού του, όπως, μεταξύ άλλων, προτεραιότητα, άνεση, πρόσβαση στα VIP lounges, επιπλέον δωρεάν κιλά αποσκευών, μεταφορά με ιδιωτικό όχημα στο χώρο του αεροπλάνου, εξαίσιο καλωσόρισμα, αλλά και μία ποικιλία υγιεινών και φρέσκων κρύων γευμάτων υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας εν πτήσει. Επιπλέον, η BLISS Business Class δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη να συμμετέχει μέσω ενεργών πράξεων σε ένα βιώσιμο μέλλον, επιλέγοντας συνειδητά πριν την πτήση του, όχι μόνο το είδος του γεύματός του, αλλά και τη μη κατανάλωσή του, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωσης της σπατάλης φαγητού και της άσκοπης ενέργειας για την παραγωγή του. Επιπρόσθετα, η ανανέωση του στόλου με καινούργια αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, με μικρότερο περιβαλλοντικό και ηχητικό αποτύπωμα ενισχύει εμπράκτως τη βιωσιμότητα στον πυρήνα δράσης της εταιρείας.

Η BLISS ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 100 υποψηφιότητες και αξιολογήθηκε από Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 28 καταξιωμένα στελέχη του Marketing που διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Τα Marketing Achievement Awards 2024 διοργανώθηκαν από την Boussias Events και οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν με κριτήρια τη στρατηγική, την υλοποίησή, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. Η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου στο Radisson Blu Park Hotel με τη συμμετοχή 150 στελεχών της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η SKY express είναι η μόνη ελληνική αεροπορική εταιρεία που έχει διακριθεί με δύο κορυφαία βραβεία ERA (European Regions Airline Association) – ERA Airline Excellence Award 2023 & ERA Innovation Award 2023- για το αξιοσημείωτο έργο της στην καινοτομία και τη συνακόλουθη αριστεία της ενώ πριν λίγες ημέρες διακρίθηκε, για μία ακόμη φορά, από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας.

Σχετικά με τη SKY express

H SKY express, είναι η διπλά βραβευμένη ελληνική αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για τη διαρκή αριστεία και καινοτομία της στα ERA Awards 2023. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εγχώριων προορισμών (33), ενώ εξυπηρετεί σταθερά με τις προγραμματισμένες πτήσεις της ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο 15 ευρωπαϊκών προορισμών με το νεότερο στην περιοχή στόλο της των AIRBUS A320neo. Έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες με παγκόσμιους αερομεταφορείς, όπως Air France, British Airways, KLM, Qatar Airways, Emirates, Etihad, Delta, American Airlines, Cyprus Airways, Condor, El Al, Turkish Airlines, Middle East Airlines, and Royal Jordanian. Eπιβάτες από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αθήνα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε όλους τους μαγευτικούς προορισμούς εσωτερικού της SKY express. Το 2024 ο στόλος της SKY express θα απαριθμεί 27 αεροσκάφη. Η SKY express ταξιδεύει προς ένα βιώσιμο μέλλον μέσω των καλών πρακτικών που εφαρμόζει ανελλιπώς.

