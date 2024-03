Σπουδαία διάκριση για ερευνήτρια του ΙΤΕ

Ο λόγος για τη Δρ. Ευφροσύνη Δούτση

Η Δρ. Ευφροσύνη Δούτση, συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο FORTH-Institute of Computer Science του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας επελέγη για χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας στο πλαίσιο της πρόσκλησης Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου BrainCode – “Brain-inspired Intelligence for Semantic Video Compression”.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Meta Platforms (Facebook). Η Δρ. Ευφροσύνη Δούτση, συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο FORTH-Institute of Computer Science του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας επελέγη για χρηματοδότηση από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας στο πλαίσιο της πρόσκλησης Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου BrainCode – “Brain-inspired Intelligence for Semantic Video Compression”. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Meta Platforms (Facebook).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ: https://doutsiefrosini.wixsite.com/braincode

———————————————————————–

Dr. Effrosyni Doutsi, an Associate Researcher at the FORTH-Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), has been selected to receive funding from the European Research Executive Agency (ERA) through the Marie Skłodowska-Curie Actions call. This highly competitive funding is allocated for the execution of the research project titled BrainCode – “Brain-inspired Intelligence for Semantic Video Compression”. BrainCode is a collaborative work also involving Meta Platforms (formerly known as Facebook).

For further details, kindly refer to the project’s website available at this link: https://doutsiefrosini.wixsite.com/braincode