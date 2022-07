Ραγδαίες εξελίξεις στη Σρι Λάνκα: Παραιτείται ο πρόεδρος μετά τις μαζικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε και ο πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, θα παραιτηθεί την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μαχίντα Αμπιγουαρντάνα, ύστερα από τις μαζικές διαδηλώσεις που έγιναν στη χώρα, με βασικό αίτημα την παραίτηση του Ρατζαπάκσα.

Ο Ρατζαπάξα φυγαδεύτηκε νωρίτερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές, σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

«Για να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση, ο πρόεδρος δήλωσε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί στις 13 Ιουλίου», τόνισε ο Αμπιγουαρντάνα στην τηλεόραση.

Η Σρι Λάνκα πλήττεται από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της. Είναι αντιμέτωπη με τεράστια έλλειψη συναλλάγματος, που δεν της επιτρέπει να εισάγει επαρκείς ποσότητες τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων προϊόντων.

Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του, μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, να φυγαδευτεί το Σάββατο από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές.

Εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο και την προεδρική κατοικία

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, φυγαδεύτηκε το Σάββατο από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συνοικία του Κολόμπο, όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου και διαλύοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας μέχρι να φτάσουν στην οικία του.

Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα, αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει το οργισμένο πλήθος από το να περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

BREAKING

Tens of thousands of Sri Lankan protestors have stormed the Presidential Palace as demonstrations over the countries slide into chaos ramps up. 🇱🇰 pic.twitter.com/jAPbAkaEee

— UNN (@UnityNewsNet) July 9, 2022