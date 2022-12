Στους ουραγούς της ΕΕ η Ελλάδα στους μισθούς: Πού οι εργαζόμενοι παίρνουν 6.016 ευρώ τον μήνα

Αποκαλυπτικός είναι ο πίνακας που δημοσίευσε η Eurostat σχετικά με τους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι στους ουραγούς της ΕΕ αφού οι αποδοχές τους ξεπερνούν μόνο αυτές των συναδέλφων τους σε Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πίνακα της Eurostat περιλαμβάνονται τα 26 από τα 27 κράτη – μέλη της Ένωσης, με την Ολλανδία να είναι αυτή που απουσιάζει. Ο μέσος όρος στην ΕΕ αναφορικά με τους μισθούς φτάνει στις 33.500 ευρώ. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ελλάδα είναι μόλις 15.800 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην φτάνει ούτε το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση στη σχετική λίστα.

Δείτε τον πίνακα της Eurostat

💰 In 2021, the average annual full-time adjusted salary for employees in the EU was €33 500.

Highest in:

🇱🇺Luxembourg (€72 200)

🇩🇰Denmark (€63 300)

🇮🇪Ireland (€50 300)

Lowest in:

🇧🇬Bulgaria (€10 300)

🇭🇺Hungary (€12 600)

🇷🇴Romania (€13 000)

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 19, 2022