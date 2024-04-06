Super League 2-Νότιος Όμιλος | Οι διαιτητές της 4ης αγ. Σε Play off και Play out

Oι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των Play off και Play out στη Super League 2
Β Όμιλος
Play off
Κυριακή 7 Απριλίου 2024
16:00. Ιωνικός – Καλαμάτα
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ _ ΑΘΗΝΩΝ \ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ _ ΑΘΗΝΩΝ \ ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ _ ΑΘΗΝΩΝ \ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ _ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ \ ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ _ ΑΧΑΪΑΣ
Δευτέρα 8 Απριλίου 2024
16:00. Ηλιούπολη – Χανιά
ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ _ ΚΑΒΑΛΑΣ \ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ _ ΗΠΕΙΡΟΥ \ ΨΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ _ ΛΕΣΒΟΥ \ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ _ ΕΥΒΟΙΑΣ \ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ _ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Β Όμιλος
Play out
Κυριακή 7 Απριλίου 2024
16:00. Γιούχτας – Ολυμπιακός Β΄
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ _ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ _ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ _ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ _ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ _ ΧΑΝΙΩΝ
Δευτέρα 8 Απριλίου 2024
16:00. Αιγάλεω – Διαγόρας
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ _ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ _ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ _ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ _ ΑΘΗΝΩΝ / ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ _ ΛΑΡΙΣΑΣ
Παναχαϊκή – Παναθηναϊκός Β΄
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ _ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ _ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ _ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _ ΗΛΕΙΑΣ / ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ _ ΑΘΗΝΩΝ
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