Super League 2-Νότιος Όμιλος | Οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής

By Sports Team

Ο Σιδηρόπουλος στο Γιούχτας-Τηλυκρατης,ο Τσιαρας στο Χανια-Ηλιούπολη

Οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής για τον Νότιο όμιλο της Super League 2 που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10/3 Και ώρα 14.00

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024

Ωρα έναρξης: 14:00′

Γήπ.ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ – Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Γήπ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ATHENS KALLITHEA F.C

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΪΝΤΑΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γήπεδο: “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΠΑΛΑΧΟΥΓΗΣ

Γήπεδο: “ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ”  ΑΡΧΑΝΕΣ

ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα

Τα σχόλια είναι κλειστά.